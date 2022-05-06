تونس الرابعة عالميا من بين الوجهات الأكثر طلبا من الفرنسيين

صنفت تونس كأول وجهة إفريقيا وعربيا والرابعة عالميا من بين الوجهات الأكثر طلبا من السياح الفرنسيين خلال الفترة القادمة حسب حجم المبيعات التي تم تسجيلها خلال شهر أبريل 2022 وذلك حسب "بارومتر الوجهات" الذي يقوم به الموقع الفرنسي المختص في السياحة والرحلات والترفيه (الإيكو السياحي) عن طريق المنصة المختصة في الرحلات والترفيه (أوركسترا).

ووفق المصدر ذاته، فقد سجلت المبيعات على الوجهة التونسية بفرنسا خلال شهر أفريل 2022، حسب "البارومتر" المذكور، ارتفاعا بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 أي قبل ظهور فيروس كورونا المستجد وهو مؤشر إيجابي يعكس الانتعاش المنتظرة للقطاع السياحي التونسي خلال الفترة القادمة.