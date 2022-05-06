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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيس سعيد: أطراف تمارس سياسة الأرض المحروقة في تونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، إن هناك أطرافًا في تونس تعمل على تنفيذ "سياسة الأرض المحروقة"، مؤكدًا أن الحرائق التي اندلعت في تونس خلال الأيام الأخيرة ليست من قبيل الصدفة.

وأضاف سعيد في كلمة نشرتها الصفحة الرسمية لحساب الرئاسة التونسية على موقع "فيسبوك": "لا بد من مواجهة أعداء الوطن والراغبين في تدمير وتفتيت دولتنا، وهناك من لا يريد استفتاء ولا انتخابات وإنما يريد الارتماء في أحضان الخارج وحرق الدولة ومؤسساتها".

وتابع الرئيس التونسي: ":بلادنا تعيش في وضع دقيق ولكن هناك مؤسسات تبذل جهدها للتصدي لكل أنواع الجريمة، وما يحصل الآن هو محاولة يائسة لحرق البلاد ولابد من ملاحقة كل من دبّر افتعال الحرائق".

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وفي أول أيام عيد الفطر، أخمدت فرق "الحماية المدنية" 23 حريقاً في مناطق مختلفة من البلاد، حيث اندلعت الحرائق بعد خطاب ألقاه قيس سعيد، ليلة الأحد، قال فيه إن بعض الأزمات التي تشهدها البلاد مفتعلة، متهما "قوى الردة" بأنها تسعى إلى ضرب الدولة ودفع الأوضاع لما هو أسوأ.

والتهم حريق ضخم، مساء الإثنين، 20 محلا تجاريا في سوق الحنة بمحافظة قابس، قبل أن تسيطر عليه وحدات الإطفاء لاحقا.

وإثر ذلك، أصدرت حركة النهضة الإخوانية بيانا تزعم فيه: "رغم أنّ أسباب الحريق لم تتضح بعد، فقد كان استياء المصابين شديدا من السلطات الرسمية المحلية بسبب التأخر الفاضح للحماية المدنية في التدخل، كما كان حجم التدخل بسيطا جدا بالقياس بضخامة الحريق".

وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لقوات الأمن الداخلي، معز الدبابي أن حريق واحات قابس لم يندلع صدفة وإنما هو إرهاب يُهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضح الدبابي، في تصريحات إعلامية، أن مهمة الإبلاغ عن كل مُشتبه به في إشعال النيران واجب وطني, متهما بعض الأطراف بالانتقال إلى "سياسة الأرض المحروقة".

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