قيس سعيد: تونس تخوض حرب استنزاف.. ولا صلح مع من خرب البلاد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، إن بلاده شهدت صعوبات كبيرة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن بعض الأزمات مفتعلة.

وحسب قناة "العربية"، أضاف سعيد، أن وباء كورونا والحرب في أوكرانيا انعكسا على وضع تونس، لافتا إلى أن هناك من يحاول إسقاط الدولة والعبث باستقرارها.

وأشار إلى أن البعض يتباكى على الديمقراطية ويعملون على تقويضها، مستطردًا أن تونس تخوض حرب استنزاف في تاريخها وسيتم الانتصار عليها.

وتابع الرئيس التونسي أن السلطات احترمت الشرعية والمشروعية الشعبية، موضحا أن هناك من يرتمي بأحضان الخارج لتأليبه على البلاد.

وأكد أن لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف مع من خرب البلاد وعاث بها فسادا، ولن تعود البلاد إلى الوراء، مشيرًا إلى أن إرادة الشعب ستنتصر.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، ناقش اليوم الأحد، الدستور المقبل الذي سيتم إعداده ثم إقراره في استفتاء 25 يوليو المقبل.

وحسب شبكة "موزاييك" التونسية، استقبل سعيد، اليوم الأحد، بقصر قرطاج أستاذي القانون الدستورى العميد صادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى.

وتطرق اللقاء إلى "الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس"، وفقًا لبيان رئاسة الجمهورية.

كما تناول مجموعة من المحاور المتعلقة بالدستور القادم لتونس الذي سيتم إعداده ثم إقراره عن طريق الاستفتاء في الموعد المحدد يوم 25 يوليو 2022.