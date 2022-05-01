قيس سعيد يبحث سبل تحقيق الإرادة الشعبية لتأسيس جمهورية جديدة في تونس

ناقش الرئيس التونسي قيس سعيد ، اليوم الأحد، الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس.

كما تناول الرئيس التونسي - خلال لقائه اليوم بقصر قرطاج مع العميد صادق بلعيد أستاذ القانون الدستوري والعميد محمد صالح بن عيسي الخبير القانوني رئيس مركز جامعة الدول العربية في تونس - مجموعة من المحاور المتعلقة بالدستور القادم لتونس الذي سيتم إعداده ثم إقراره عن طريق الاستفتاء في الموعد المحدد له 25 يوليو المقبل .