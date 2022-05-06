نشرة المنوعات.. اكتشاف كمية مخدرات داخل شحنة غير متوقعة بسويسرا.. شجار عنيف في الهواء.. ومفاجأة عن تربة القمر

نشر موقع «صدى البلد» خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض هنا تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.
بـ 50.65 مليون دولار.. اكتشاف كمية مخدرات ضخمة داخل شحنة غير متوقعة بسويسرا
اكتشفت قوات الشرطة السويسرية أكثر من 500 كيلوجرام من الكوكايين تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون فرنك سويسري (50.65 مليون دولار).
في وضح النهار.. لصوص يسرقون متجر مجوهرات معروف وسط باريس| شاهد
تعرض متجر شهير للساعات والمجوهرات تابعا لـ«شانيل» للسرقة في وضح النهار بوسط العاصمة الفرنسية باريس.
فتاة شيطانية..صدمة كبيرة تتعرض لها أمريكية في منزلها الجديد
أصيبت امرأة أمريكية بحالة من الصدمة والخوف الشديدين جراء مشاهدتها لعدة أمور غير عادية في منزل أحلامها الجديد الذي اشترته منذ زمن قريب.
وقود للصواريخ.. باحثون صينيون يكشفون مفاجأة غير متوقعة عن تربة القمر
كشف عدد من الباحثين الصينين من جامعة نانجينج أن التربة على القمر لديها قدرة كامنة لتوليد الأكسجين والوقود الأمر الذي يدل على المزيد من الاحتمالات المحيرة فيما يخص استخدام الموارد القمرية لتعزيز الاستكشاف البشري على القمر أو ما بعده.
شجار عنيف في الهواء على متن رحلة طيران من مانشستر.. شاهد
اندلع شجار عنيف متكرر بدأ بلكم راكب لآخر على متن طائرة KLM متجهة من مدينة مانشستر بإنجلترا إلى أمستردام، عاصمة هولندا.
أسنانه حادة.. العثور على حبار عملاق نادر على شاطىء أفريقي| صور
أصيب رواد أحد الشواطىء في كوميتجي بجنوب إفريقيا، بحالة مزدوجة من الصدمة والذهول عندوا وجدوا حبارا عملاقا.