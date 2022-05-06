عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. اكتشاف كمية مخدرات داخل شحنة غير متوقعة بسويسرا.. شجار عنيف في الهواء.. ومفاجأة عن تربة القمر

نشرة أخبار المنوعات
نشرة أخبار المنوعات

نشر موقع «صدى البلد» خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض هنا تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

نشرة المنوعات|بابا الفاتيكان على كرسي متحرك..غياب الملكة إليزابيث عن 4 احتفالات وتعليق صادم من بيل جيتس

نشرة المنوعات..اختراق أمني لحراس الملكة إليزابيث.. ناسا ترسل صورا غريبة من الفضاء

 

بـ 50.65 مليون دولار.. اكتشاف كمية مخدرات ضخمة داخل شحنة غير متوقعة بسويسرا


اكتشفت قوات الشرطة السويسرية  أكثر من 500 كيلوجرام من الكوكايين تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون فرنك سويسري (50.65 مليون دولار).


في وضح النهار.. لصوص يسرقون متجر مجوهرات معروف وسط باريس| شاهد


تعرض متجر شهير للساعات والمجوهرات تابعا لـ«شانيل» للسرقة في وضح النهار بوسط العاصمة الفرنسية باريس.


فتاة شيطانية..صدمة كبيرة تتعرض لها أمريكية في منزلها الجديد


أصيبت امرأة أمريكية بحالة من الصدمة والخوف الشديدين جراء مشاهدتها لعدة أمور غير عادية في منزل أحلامها الجديد الذي اشترته منذ زمن قريب.


وقود للصواريخ.. باحثون صينيون يكشفون مفاجأة غير متوقعة عن تربة القمر


كشف عدد من الباحثين الصينين من جامعة نانجينج أن التربة على القمر لديها قدرة كامنة لتوليد الأكسجين والوقود الأمر الذي يدل على المزيد من الاحتمالات المحيرة فيما يخص استخدام الموارد القمرية لتعزيز الاستكشاف البشري على القمر أو ما بعده.


شجار عنيف في الهواء على متن رحلة طيران من مانشستر.. شاهد


اندلع شجار عنيف متكرر بدأ بلكم راكب لآخر على متن طائرة KLM متجهة من مدينة مانشستر بإنجلترا إلى أمستردام، عاصمة هولندا.


أسنانه حادة.. العثور على حبار عملاق نادر على شاطىء أفريقي| صور


أصيب رواد أحد الشواطىء في كوميتجي بجنوب إفريقيا، بحالة مزدوجة من الصدمة والذهول عندوا وجدوا حبارا عملاقا.

 

كمية مخدرات لصوص سويسرا باريس أمريكية باحثون صينيون تربة القمر شجار عنيف رحلة طيران مانشستر حبار عملاق شاطىء أفريقي صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

ترشيحاتنا

مسئول روسي : موسكو باقية في جنوب أوكرانيا إلى الأبد

لا تخرجوا بمجوهرات| السفارة السعودية في جورجيا تحذّر رعاياها من لصوص السياح

التضامن في أسبوع.. خدمات لـ4 ملايين أسرة و900 ألف بطاقة لذوي الإعاقة| فيديو

خبيرة دولية:سوق السيارات المستعملة سيتأثر بشدة بقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة

نشرة المنوعات.. اكتشاف كمية مخدرات داخل شحنة غير متوقعة بسويسرا.. شجار عنيف في الهواء.. ومفاجأة عن تربة القمر

صندوق مكافحة الإدمان : نتلقى 400 اتصال يوميًا للعلاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسلسل زمني.. محمد فراج وبسنت شوقي من الخطوبة لعقد القران وحتى الزفاف

عمرو دياب يشعل ليل جدة بـ"هتدلع" في آخر حفلات عيد الفطر |صور

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

فيديو

تكفل بعلاجهم.. تفاصيل جديدة بعد إصابة 3 فتيات في ملاهي شبين القناطر

تفاصيل اتفاقية قطر القابضة وإيلون ماسك لشراء تويتر.. فيديو جراف

ضحايا وغرقى.. حوادث أسبوع العيد تدمي القلوب

لعبة الموت| تفاصيل سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

اﻟﻤﺰﻳﺪ