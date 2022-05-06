صدمة لجماهير القلعة الحمراء.. عمرو السولية خارج حسابات الأهلي أمام وفاق سطيف

بات عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، خارج حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني أمام وفاق سطيف الجزائري المقرر لها مساء غد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتغيب السولية ومحمد عبدالمنعم عن مران الفريق الأحمر الأخير الذي أقيم بإستاد مختار التتش بداعي الإصابة .

وأدي عمرو السولية، تدريبات استشفائية على هامش التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إن الجهاز الفني فضل خوض السولية بعض التدريبات الاستشفائية في مران اليوم، مشيرا إلى أن اللاعب أجرى بعض الفحوصات الطبية اللازمة؛ للاطمئنان على حالته، ويتحدد في ضوء نتيجتها التي تظهر مساء اليوم إمكانية لحاقه بمباراة وفاق سطيف الجزائري المحدد لها مساء غدٍ.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة مساء غدٍ السبت على ملعب الأهليWE السلام، وذلك في إطار منافسات ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.