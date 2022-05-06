مؤتمر صحفي لـ موسيماني قبل مباراة الأهلي ووفاق سطيف

يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكابتن الفريق اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثامنة مساءً باستاد الأهلي we السلام ، حيث يقوم موسيماني وكابتن الفريق بالحديث عن المباراة والإجابة عن أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.



ويواجه الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة من مساء غد على استاد الأهلي we السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.



وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري ظهر اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين وممثلي الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها غدًا السبت.



وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من: سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، ورأفت إبراهيم، ووائل محمد، وكرم عطا، ومحمد أسامة، الإداريين بالفريق، ومحمد رشدي، من إدارة المباريات.



وتقرر خلال الاجتماع الفني أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم السماوي، على أن يرتدي فريق وفاق سطيف القميص المخطط بالأبيض والأسود، والشورت الأسود، بينما يرتدي الحارس القميص الأخضر.



كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لإجراء عملية الإحماء في أرض الملعب.



ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف في التاسعة مساء غد السبت على ملعب الأهلي we السلام في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.