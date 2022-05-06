السبكي يشوق جمهوره لـ فيلم "عمهم" ويعلق : عيد الأضحى 2022

أعلن المنتج أحمد السبكي، عن موعد طرح فيلمه الجديد "عمهم"، للفنان محمد إمام في دور العرض السينمائية بمصر وبجميع الدول العربية.

ونشر السبكي، بوستر تشويقيا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق عليه قائلاً: "البوستر التشويقي لفيلم عمهم عيد الاضحى 2022".



فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر.

أحدث أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.