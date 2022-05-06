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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مكشوف.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

منة فضالي
منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها  على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منة فضالي في الصورة بإطلالة جريئة، مرتدية فستان مطرز مكشوف الصدر حيث وضعت مكياجا لافتا، وتركت شعرها منسدلا علر كتفيها مما أثار إعجاب متابعيها.


وروجت الفنانة منة فضالي لمسلسل “افراح ابليس ٢” ونشرت بوستر المسلسل عبر حسابها بموقع انستجرام ، و نال إعجاب متابعيها.


أفراح إبليس  2" بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغنى، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندى، وعفاف رشاد، وتامر ضيائى، ونادية رشاد، وضياء الميرغنى، وأميرة الشريف، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإنتاج لؤى عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.


مسلسل “أفراح إبليس” تم تصوير جزء ثالث منه خلال الفترة الماضية، ومن المقرر عرضه بعد انتهاء الجزء الثاني، المقرر عرضه بشكل يومي على منصة شاهد vip. 

 

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IMG_٢٠٢٢٠٥٠٦_٢١٥٥١٤
منة فضالي اطلاله جريئه أحدث ظهور فستان مكشوف تخطف الأنظار

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