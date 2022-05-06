وزير الرياضة لنظيره الجزائرى: مصر ستشارك فى دورة ألعاب البحر المتوسط



صبحي ...عدة اجتماعات الأسبوع المقبل للاطمئنان على آخر استعدادات البعثة المصرية في البطولة.

أكد الدكتور أشرف صبحى على مشاركة مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها فى يونيو المقبل بوهران بالجزائر، وذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية على المشاركة الواسعة فى مختلف المحافل الدولية، ومواصلة تحقيق الانجازات الرياضية التى تشهدها الدولة خلال الآونة الراهنة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي بين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مع السيد عبد الرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة الجزائرى، حيث بحثا سبل التعاون الثنائى، وتبادل الخبرات في مجالى الشباب والرياضة الفترة المقبلة.

وأوضح وزير الرياضة الجزائري أن مصر أحد أهم البلاد الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الشباب والرياضة، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون البناء والهادف بين البلدين.

وفى سياق متصل من المقرر أن يعقد وزير الشباب والرياضة عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل بحضور اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية؛ لدراسة وبحث آخر الاستعدادات الخاصة بالبعثة المصرية المشاركة في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وتحفيز الجميع على الظهور بشكل قوي خلال منافسات بالبطولة.

و عقد الدكتور أشرف صبحى ،اليوم الجمعة، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مجموعة من قيادات الوزارة لبحث عدد من الملفات المتعلقة بمشاركة مصر فى البطولات الدولية المقبلة، وفى ضوء تقييم مشاركة البعثات الرياضية المصرية فى مختلف المحافل الدولية.

وتحرص اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة على تحديث كافة المعايير والضوابط الخاصة بالمشاركات المصرية فى مختلف البطولات والمنافسات فى ضوء دراسة مستوفية لاحتياجات ومتطلبات كافة الاتحادات

ووفق توجيهات وزير الشباب والرياضة ، تعكف اللجنة العلمية بالوزارة للتخطيط لدورات الالعاب الاوليمبية 2024 و 2028 .

وتشارك خلال الفترة المنقضية والحالية العديد من الاتحادات الرياضية المصرية فى مختلف البطولات والمنافسات منها رفع الأثقال والجمباز والجودو والسلاح والتابكوندو والكاراتيه والمصارعة والملاكمة.