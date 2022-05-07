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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: عالمة أحياء روسية تحذّر من مخاطر بدائل السكر.. 6 أبراج تتمتع بجاذبية عالية.. 5 أسرار تجلب السعادة إلى حياتك

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

 

عالمة أحياء روسية تحذّر من مخاطر بدائل السكر
 

قد يلجأ البعض عند الرغبة في فقدان الوزن لإستخدام بدائل السكر، اعتقادا منهم بعدم وجود أضرار لها.. وقد أكدت إيرينا مالتسيفا عالمة الأحياء الروسية، أن استخدام بدائل السكر الصناعية، يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

 

غير معد ويؤدي إلى الوفاة.. كل ما تريد معرفته عن مرض الربو
 

 الربو مرض غير معدي يصيب الأطفال والبالغين على حد سواء،  يحدث هذا بشكل رئيسي عندما تضيق الممرات الهوائية في الرئتين مما يؤدي إلى التهاب وشد العضلات.

 

بعد التمرين.. 4 عصائر صحية غنية بـ البروتين
 

بعد الانتهاء من التمرين الشاق، فإن أول شيء نجري من أجله هو كوب من الماء ومع ذلك، هذا لا يكفي،  لقد استهلك الجسم طاقة ثمينة أثناء التمرين ويحتاج إلى إعادة التزود بالطاقة،  خاصة إذا كنت قد مارست تمرينًا لرفع الأثقال، فستحتاج إلى البروتين لاحقًا للمساعدة في إصلاح الأنسجة العضلية التالفة.

 

6 أبراج تتمتع بجاذبية عالية.. فهل أنت منهم ؟
 

هناك تأثير كبيرة من الأبراج علينا؛ حيث يوجد بعض الأشخاص لديهم جاذبية أكثر من غيرهم، ولديهم حضور مختلف وسط التجمعات، ويعتقد البعض بأن الأمر يرجع لتسريحة شعرهم، او بسبب اقتنائهم لكثير من الملابس الجميلة، إلا أن الأمر ليس كما تعتقد فقد ترجع جاذبيتهم إلى انتمائهم إلى بعض الأبراج .

 

5 أسرار تجلب السعادة إلى حياتك.. تعرف عليها
 

يتعرض البشر دائما إلى التقلبات المزاجية مما يجعلهم يفقدون شعورهم بالسعادة، وفي بعض الأحيان ، لا نعرف ما سبب شعورنا بالإحباط ولكنك تجد نفسك تخشى الاستيقاظ في الصباح وتواجه صعوبة في قضاء يومك بشكل طبيعي، فيما يلي سنقوم بذكر خطوات لتعزيز الحالة المزاجية .

 

6 فوائد تجنيها من تناول الترمس.. وقيمة غذائية عالية
 

هناك العديد من الفوائد التي يمكن أن تجنيها من تناول الترمس، فهو وجبة غذائية خفيفة غنية بالقيم الغذائية من معادن وفيتامينات وألياف غذائية وقليلة بالسعرات الحرارية، وتعد حبوب الترمس غذاء جيد للنباتيين، او من يتبعون حمية غذائية وصحية لخسارة أوزانهم .

 

بعد التعافي من كورونا.. تعرف على أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد
 

لا يقتصر الأمر على الشفاء من عدوى فيروس كورونا، إلا ان الإصابة تخفف بعض الأعراض طويلة الأمر، والي أطل عليها الباحثون كوفيد طويل الأمد، وهي مجموعة من الأعراض المزعجة والتي تظهر بعدما يتعافى الشخص من الفيروس.

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