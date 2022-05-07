15 دولارًا تعويضا لكل مستخدم عن إبطاء آبل هواتف آيفون iPhone 4S

وافقت شركة آبل الأمريكية Apple على تسوية دعوى قضائية اتهمت فيها بإبطاء هواتف آيفون iPhone 4S عن قصد بعد تحديث iOS 9 في عام 2015، حيث من المقرر أن تدفع الشركة 15 دولارًا أمريكيا أو ما يعادلها لكل مستخدم متضرر.

وبموجب التسوية ، خصصت شركة آبل 20 مليون دولارا لتعويض مالكي هواتف iPhone 4S الذين عانوا من أداء ضعيف بعد تحديث iOS 9، حيث سيتم إنشاء موقع إلكتروني خاص حيث سيتمكن العملاء الذين يعتقدون أنهم مؤهلون للتسوية من إرسال نموذج ، وتقديم الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف التسلسلي إن أمكن وكذلك العنوان البريدي.

وبحسب موقع MacRumors فإن الدعوى القضائية التى اتهمت شركة آبل بإبطاء هواتف آيفون iPhone 4S تم رفعها في عام 2015 ، حيث كشف المدعون فيها تعرض هواتفهم للضررعندما قاموا بتنزيل نظام التشغيل iOS 9 على هواتفهم.



وأكد المدعون أن شركة آبل قد أخطأت في أن نظام iOS 9 كان متوافقًا مع iPhone 4S وأنه سيحسن أو يعزز أداء الهواتف وبدلاً من ذلك ، يؤكد المدعون أن نظام التشغيل iOS 9 أبطأ بشكل كبير من أداء هواتف iPhone 4S.

ومع الإعلان عن نظام التشغيل iOS 9 ، قامت شركة آبل حينها بتسويق iOS 9 على أنه "يقدم تجربة الهاتف الذكي الأكثر تقدمًا. حيث كان قد تضمن التحديث عددا من الميزات منها اقتراحات المساعد الذكي Siri ، و Split View ، ووضع صورة في صورة على أجهزة آيباد ، وعدد من الميزات الأخرى.

ووعدت شركة آبل حينها بتحسينات تجلب أداءً أكثر استجابة، في حين تجادل الدعوى الجماعية بأن هذا الادعاء كان تسويقًا كاذبًا لهواتف آيفون iPhone 4S .

