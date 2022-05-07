حسن الرداد يشارك جمهوره صورة من عطلته الصيفية

نشر الفنان حسن الرداد صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر حسن الرداد بإطلالة جذابة من عطلته الصيفية وعلق قائلا: صيف.

و كان قد كشف الفنان حسن الرداد، عن موعد عودة زوجته إيمي سمير غانم، خلال لقاء له مع برنامج Et بالعربي: "ايمي شخصية حساسة ولسه متأثرة بوفاة والديها صعب جداً لكن قريب جداً هتبدأ تنزل وتشتغل وبإذن الله نشتغل عمل أنا وإيمي مع بعض".

وعن أسباب تعرضهما لشائعات الانفصال قال: "معنديش تفسير غير أننا ثنائي محبوب عشان كدة ممكن بعض المواقع تكتب إشاعات عننا واحنا مش بنطلع نتكلم عن حياتنا الشخصية وانا مبحبش اطلع ارد لأن بيطلع كلام كتير عني فمش هرد كل شوية لكن لما بتسأل برد".