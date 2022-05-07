إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارات بطريق طنطا _ بسيون بسبب السرعة الزائدة

شهد الطريق الفرعي “طنطا _بسيون” بمحافظة الغربية منذ قليل إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين سحجات وكدمات عقب تعرضهم لحادث انقلاب سيارتين ملاكي فى ترعة بسيون كما خصصت سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأوليه .



كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من نقطة شرطة مستشفي طنطا الجامعي بوصول 4 مصابين بسبب وقوع حادث انقلاب سيارتين ملاكي فى مياه ترعة بحر على طريق "طنطا -بسيون" مما تسبب في إصابة ٤ شباب جميعهم مقيمين بمحافظة الغربية بإصابات متنوعة .



كما تم الدفع بسيارات الإسعاف للنقل المصابين إلى مستشفي طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتم رفع أثار الحادث من الطريق المشار إليه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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