طلاب المدارس يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد

يؤدي اليوم السبت طلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس الوادي الجديد بالإدارات التعليمية “الدور الأول” للعام الدراسى 2021_2022، وسط إجراءات وقائية وتطبيق المتابعة المستمرة واللحظية مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة .

واستعد تلاميذ الصفين الخامس والسادس الإبتدائى، الصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية ومدارس التربية الخاصة الامل للصم وضعاف السمع من الصف الرابع حتى الثانى الثانوى وكذلك للمدارس المهنية لامتحانات الصف الثالث الإعدادى وصفوف النقل للفصل الواحد والصفين الأول والثانى الثانوى للتعليم الفنى .

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ووجه الدكتور جمال حسن مدير التعليم بالمحافظة، بضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح العمل وسير أعمال الإمتحانات بكل دقة وإنضباط بعيدا عن اى قلق أو توتر، متمنيا لجميع طلاب المحافظة النجاح والتفوق .

وشدد مدير التعليم على ضرورة توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الأمن والطمأنينة للطلاب لأداء إمتحاناتهم بيسر وسهوله .