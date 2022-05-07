عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متحف التحنيط في الأقصر يحتفل باليوبيل الفضي لافتتاحه

صدى البلد

يحتفل متحف التحنيط بالأقصر، اليوم السبت 7 مايو 2022، بمرور 25 عاما على افتتاحه.

وأوضح مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أنه على هامش الاحتفال بهذا اليوم يتم تنظيم جولات إرشادية وورش عمل مجانية لزوار المتحف ضمن تذكرة الدخول، لتعريف الزوار بتاريخ المتحف ومقتنياته الأثرية ورفع الوعى السياحي والأثري لديهم.

 

رئيس مدينة الأقصر يوجه برفع الإشغالات من الشوارع وزيادة الاهتمام بالنظافة

حملة لإزالة التعديات على الأراضي في الأقصر

وقال إن الجولات الإرشادية تتضمن شرحا تفصيليا لمقتنيات المتحف وتاريخ إنشائه والهدف منه، في حين تشمل ورش العمل تنفيذ نماذج أثرية تحاكي عملية التحنيط في مصر القديمة وأدوات التحنيط والتوابيت والمعبودات في العالم الآخر.

من جانبه، قال محمد شحاتة، مدير عام المتحف، إن المتحف يتكون من قاعة عرض واحدة، تضم حوالي 73 قطعة أثرية تعطي تعريفًا شاملًا لعملية التحنيط في مصر القديمة من خلال شرح الأهمية الدينية للتحنيط والطقوس المرتبطة به من عصر الدولة القديمة وحتى العصر المتأخر، مع عرض العديد من الأدوات المستخدمة في عملية التحنيط، بالإضافة إلى مجموعة من الأوانى الكانوبية، والتوابيت، والتمائم، وتماثيل المعبودات، واللوحات الجنائزية، وعدد من المومياوات البشرية والحيوانية، بالإضافة إلى قاعة للمؤتمرات تسع لنحو ٢٠٠ فرد مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية وقاعة للتربية المتحفية والتنمية الثقافية وأخرى للعرض السينمائي وكافيتريا.

أما عن أهم القطع المعروضة بالمتحف، فيأتي من بينها مومياء الكاهن ماسهرتي ابن الملك "با نجم" من الأسرة 21، وكان يعمل كبيرا لكهنة آمون بطيبة وقائدًا للجيش، وعمود الـ "جد" رمز الثبات والاستمرار والذي كان يشار به أحيانًا إلى العمود الفقري للمعبود "أوزيريس"، وأغطية مومياء للكاهن "بادي أمون الخامس" من الأسرة 21 من الدير البحري، وتمثالان من الخشب للمعبودتين إيزيس ونفتيس اللتان تعتبران من أهم الربات الحاميات للمتوفى، وصناديق خشبية لحفظ تماثيل الشوابتى (التماثيل المجيبة) التي كانت تتواجد بأعداد كبيرة داخل المقبرة مع المتوفى.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح المتحف  يوم 7 مايو عام 1997، وتبلغ مساحته حوالي 2000 متر مربع، ويعد أحد أهم المتاحف النوعية المتخصصة في مصر. 
 

IMG-20220507-WA0004
IMG-20220507-WA0004
IMG-20220507-WA0005
IMG-20220507-WA0005
IMG-20220507-WA0003
IMG-20220507-WA0003
IMG-20220507-WA0006
IMG-20220507-WA0006
الأقصر مصر القديمة المجلس الاعلى للاثار متحف التحنيط مدينة الأقصر الأعلى للأثار المومياوات متحف التحنيط بالأقصر لمجلس الأعلى للآثار رئيس قطاع المتاحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

6 جنيهات انخفاضا بأسعار الذهب اليوم السبت 7-5-2022 فى مصر

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

أسر ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يتنازلون عن القضية أمام المحكمة

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

بعد خوف ورعب الأهالي .. القصة الكاملة لظهور كائن غريب بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

كسور ونزيف واختناق.. مناظرة النيابة العامة لجثث نجم الأهلي وأبنائه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 7 مايو 2022

الرئيس يتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات القومية الزراعية واستصلاح الأراضي

الرسوم المقررة على أولياء الأمور بالقانون لتنظيم سير العملية التعليمية.. تفاصيل

ضبط 11 طن مخدرات و5 قضايا غسل أموال و14 مركزا لعلاج الإدمان

فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يجري محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق إيران النووي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

فيديو

خطوبة أحمد أبو هشيمة ومي عز الدين.. ما الحقيقة؟ فيديوجراف

رسائل نووية جديدة من بوتين.. طائرة يوم القيامة تحلق فوق موسكو

شاهد | لحظة اعتداء متطرف على مسجد ومحاولة إحراقه بـ أمريكا

كيف تؤثر التغيرات المناخية على الهند والعراق؟.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ