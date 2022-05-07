ديسكو مصر على مسرح ساقية الصاوي 14 مايو

تحيي فرقة ديسكو مصر، حفلا على مسرح ساقية الصاوي، يوم 14 مايو، في تمام السابعة مساء، وذلك احتفالا بإطلاق ألبومها الجديد.

وأحيت فرقة ديسكو مصر، حفلا غنائيا في ديسمبر الماضي على خشبة مسرح الزمالك في السابعة مساء، وسط حضور كامل العدد.

وشارك ديسكو مصر الحفل كلا من الرابر “ويجز” ،المطرب هاني الدقاق، أحمد بسيوني.

وتعاونت ديسكو مصر الشهيرة بتجارب المزيكا الإلكترونية، لأول مرة مع نجم الغناء الأردنى عزيز مرقة فى فيديو كليب أغنيتهم الجديدة "أحلى واحدة".

وتم طرحه الأن على اليوتيوب، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، ودارت فكرة التصوير فى إطار بسيط، بين مجموعة من الشباب يرقصون بإحدى صالات الديسكو فى مشاهد جمعت بين اللقطات الحية والمشاهد الجرافيك، وكان عامل النغمات والموسيقى تأثيرا كبيرا على حالة الفرح والسعادة التى شعروا بها.

أغنية "أحلى واحدة" كلمات منة القيعى وألحان عزيز مرقة وتوزيع موسيقى ديسكو مصر ومن إخراج محمد ربيع،والأغنية هى تعاون مع شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

يذكر أن فرقة ديسكو مصر من أشهر تجارب المزيكا الإلكترونية بمصر، وتضم الثنائى مصطفى الشريف وعمرو عماد، واشتهرت بتقديمها "مكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغانى العربية والأجنبية.