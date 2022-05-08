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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. غرفة الشارقة تختتم 33 يوما من الفعاليات المتميزة لمهرجان رمضان

غرفة الشارقة
غرفة الشارقة

اختتم مهرجان رمضان الشارقة 33 يوما من الفعاليات المتميزة لتسدل غرفة تجارة وصناعة الشارقة الستار على دورته الـ32 بنجاح كبير حيث شهدت أيامه تقديم الكثير من العروض الترويجية والتخفيضات الكبرى والأنشطة الترفيهية مهدياً سكان إمارة الشارقة وزوارها الكثير من الجوائز القيّمة وأضفى أجواء الفرح والسعادة طيلة أيام شهر رمضان وعيد الفطر السعيد.

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” إن المهرجان حقق نجاحا باهرا عزز من مكانته الرائدة وانعكس ذلك بحجم المبيعات التي وصلت إلى 250 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 20 بالمائة بعد أن أسهم في استقطاب المستهلكين والمتسوقين من مختلف الفئات والجنسيات بعروض وتخفيضات لبت احتياجاتهم المختلفة إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية التي ساهمت في إثراء المهرجان وتنويع فعالياته ما أدى بشكل عام إلى تعزيز الزخم الذي يتمتع به قطاع التجزئة بالإمارة.

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وشارك في المهرجان أكثر من 2000 محل تجاري ومختلف مراكز التسوق بالإمارة التي حرصت على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات في جميع مدن ومناطق الشارقة وأتاحت التخفيضات التي قدمتها المراكز اكتشاف الصفقات الكبرى والعروض الترويجية والأنشطة التي يقدمها المهرجان مع تخفيضات وصلت إلى 75 بالمائة على أشهر علامات الأزياء وأحدث منتجات أسلوب الحياة وألعاب الأطفال وغيرها الكثير.

وقال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناع الشارقة يمضي مهرجان رمضان الشارقة وفق رؤية القيادة الرشيدة لإمارة الشارقة لتقديم كل ما يسهم في تعزيز مكانة الشارقة كأفضل المدن للعيش والترفيه والعمل حيث نجحت الدورة الـ32 في تحقيق كافة الأهداف التي رسمتها الغرفة لاسيما من حيث تعزيز نمو المبيعات لدى قطاع تجارة التجزئة إلى معدلات فاقت التوقعات ..فضلا عن زيادة الطلب على السياحة الداخلية والخارجية وإعطاء الفرصة لزوار الشارقة لاستكشافها والاستمتاع بالعديد من التجارب المميزة ..مشيرا إلى أن دورة مهرجان رمضان الشارقة هذا العام جاءت استثنائية حيث حرصت الغرفة على أن تجسد فعالياتها النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة في مختلف مناطقها ومدنها وتتوافق مع مسيرتها الحضارية التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتتواءم مع الإنجازات النوعية التي تتحقق كل يوم على درب التميز والريادة.

وأشاد العوضي بدور اللجنة المنظمة للمهرجان وما بذلته من جهود من أجل إنجاحه وتكريس رسالته ودوره مثمنا دور الشركاء الاستراتيجيين للغرفة وكافة الجهات المشاركة من القطاع الخاص وفرق العمل التي عملت بجهد مضاعف طوال فترة المهرجان.

من جانبه أشار عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة إلى أن مهرجان رمضان الشارقة اختار منذ انطلاقه أن يجمع بين الترفيه والمتعة من جهة وتعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة به من جهة أخرى وهو ما أثمر خلال الـ32 عاما بأن يكون المهرجان علامة فارقة وحدثا اجتماعيا واقتصاديا بارزا على مستوى المنطقة ومحطة سنوية للترويج للإمارة كوجهة سياحية مميزة وإبراز مكانة الشارقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن كونه فعالية تنتظرها العائلات من سكان وزوار الشارقة لخوض تجربة عيش فريدة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وسط أجواء من السعادة والفرح ..معربا عن حرص الغرفة على مواصلة تطوير فعاليات المهرجان في مواسمه المقبلة بالتعاون مع مجموعات العمل القطاعية المختصة والعمل المشترك على إطلاق المبادرات المبتكرة وتنظيم الفعاليات الجاذبة ومضاعفة الجوائز القيمة.

من جهته قال إبراهيم راشد الجروان منسق عام المهرجان إن مهرجان رمضان الشارقة يعد من الفعاليات المتجددة التي تحرص الغرفة سنويا بأن تكون فعالياته تفوق توقعات سكان وزوار الشارقة المتجددة دوما وقد أسهم التعاون الكبير بين الغرفة والجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق أرقام مثالية سواء في حجم المبيعات أو الإقبال الكبير للزوار الذي فاق التوقعات ..مشيرا إلى أن الغرفة كانت حريصة على دراسة آراء المراكز والمحال التجارية المشاركة بالحدث قبل انطلاقه وخلال أيامه فضلا عن رصد آراء الجمهور للخروج بفعاليات وعروض ترويجية تساهم في جذب عدد كبير من الزوار وتعزز من قدرة ومكانة الشارقة لتنظيم أكبر الأحداث العالمية.

اقتصاد الامارات غرفة الشارقة مال واعمال اخبار الخليج Finance Real Estate

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