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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف القومى للحضارة ينظم فعاليات نقوش مصرية

صدى البلد

نظم المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط فعاليات نقوش مصرية التى ألقت الضوء على أساليب وفنون النحت التقليدية والحديثة اليوم السبت 7 مايو ٢٠٢٢ .

صرحت نانسى عمار أخصائي تراث أول وتواصل حضارى بأن الفعاليات تضمنت ٤ ورش تفاعليه حيه على مواد مختلفة وبطرق متنوعة وتمثلت فى ورشة النحت على المعادن والتى أداها الفنان صفوت صبيح فنان صب معادن بالمتحف القومى للحضارة المصرية ، والذى قام بشرح مراحل النحت على معدن النحاس عمليا امام الزائرين تطبيقا على نموذج لقطعة أثرية وهى بلطة الملك أحمس وعرض لنماذج أخرى منفذة بنفس الطريقة.

ورشة النحت والتشكيل بالطين قامت بها الفنانة فرح مصطفى بنحت مباشر يدوى على الطين لرأس فتاة مع عرض بعض من أعمالها الفنيه ، وأضافت منار حسن أخصائى تراث أول وتواصل حضارى أن ورشة النحت على الأحجار أداها الفنان طه مهدى بالنحت على حجر الجرانيت والبازلت الأسود.


كما قام بعرض نماذج لتماثيل أثرية منفذة بالنحت على حجر البازلت ، أما ورشة النحت على سن قلم الرصاص أداها الفنان ابراهيم بلال والتى أثارت اعجائب الزائرين ودهشتهم وذلك لدقة النحت على مساحات ضئيلة جدا ، حيث قاموا بمتابعة الورشة ومشاهدة النماذج المنفذة باستخدام العدسات المكبرة.

وأوضح الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف بأننا نعلم جيدا قدرات وإمكانيات الشباب ولذلك صار متحف الحضارة أرض خصبة نتبادل فيه الأفكار والرؤى إلى جانب دعم المبدعين وتشجيع المبتكرين والمخترعين وتأهيل القيادات الشابة ، وأشار الدكتور غنيم إلى أن منهج إدارة المتحف يعمل على خلق مثل هذه الأجواء لتكون تجارب صناعة الوعى ناجحة بامتياز لأنها تقوم على الحب والفهم والمعرفة.

واختتمت الفعاليات بتوزيع شهادات تقدير على جميع الفنانين المشاركين بالورش  مقدمة من إدارة المتحف .

المصري القيادات الشابة المتحف القومي للحضارة المتحف القومي للحضارة المصرية قطعة اثرية

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