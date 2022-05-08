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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مرض خطير لا يعرفه كثيرون رغم إصابتهم به .. النوم القهري مشكلة صحية شائعة.. النعاس والهلوسة أبرز الأعراض ومضادات الاكتئاب للعلاج

النوم القهري
النوم القهري
  • الهلوسة أبرز أعراض النوم القهري
  • مضادات الاكتئاب القديمة تعالج النوم القهري

بالرغم من أن مرض النوم القهري من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين عدد كبير من الأشخاص إلا أن معظم الناس لايعرفون أنه مرض.

يعاني المصابون بـ مرض النوم القهري من رغبة قوية فى النوم  وعادة يحدث هذا الاضطراب خلال ساعات النهار وعند اضطراب الحالة المزاجية والنفسية مثل الضغوط  الكبيرة وفترات الامتحانات.

نرصد لكم أهم  أعراض مرض النوم القهري  وأهم الأدوية المستخدمة فى علاجه للتمكن من التغلب عليه .

أعراض داء النوم القهري

إليكم أعراض داء النوم القهري أثناء النهار والليل ، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “clevelandclinic” 


الجمدة: وهى مصطلح يطلق على حالة الفقدان المفاجئ لتوتر العضلات أو قوتها بسبب المشاعر القوية مثل الضحك أو التوتر أو الغضب أو الخوف أو المفاجأة وللأسف تحدث في أي وقت تكون فيه مستيقظًا حتى فى العمل.

 تتراوح هجمات جمدة النوم بين التواء قصير في الركبتين أو ارتخاء في الفك أو تدلي الجفون إلى شلل كامل في الجسم مع الانهيار وتستمر فى أغلب الحالات  من بضع ثوان إلى عدة دقائق وتظل واعيًا تمامًا أثناء هذه الهجمات ويتراوح معدل الهجمات من عدد قليل في العمر إلى عدة هجمات في اليوم وعلى الرغم من كونها مخيفة لكن لا يوجد ضرر خطير منها.

الهلوسة: عادة ما تكون هذه التجارب الوهمية حية وقد تكون مخيفة. تحدث الهلوسة قبل النوم مباشرة (تسمى الهلوسة التنويمية) أو بعد الاستيقاظ مباشرة (تسمى الهلوسة التنويمية). 

الهلوسة هي في الأساس بصرية (مرئية) ، ولكن يمكن أن تشعر قادر على سماع الأشياء أو تذوقها أو شمها. تشمل الأمثلة رؤية شخص أو حيوان في الغرفة ، ومشاعر الطفو أو الإحساس باللمس ، وسماع المنبه أو الأصوات.

النعاس المفرط أثناء النهار (EDS): يعاني جميع مرضى النوم القهري من النوم في أوقات غيرمناسبة وأثناء التواجد فى العمل ، والمدرسة ، والأنشطة الاجتماعية كل يوم. 

وعلى الرغم من أن القيلولة القصيرة خلال النهار قد تساعدك على الشعور بالراحة واليقظة ، إلا أن التعب يعود في غضون ساعة إلى ساعتين. يبلغ الأشخاص المصابون بـ EDS عن ضباب عقلي ونقص في الطاقة والتركيز وهفوات في الذاكرة ومزاج مكتئب أو إرهاق شديد.

السلوك التلقائي: يوصف هذا العرض بأنه النوم لعدة ثوانٍ ولكنه يستمر في أداء المهام الروتينية ، مثل الأكل أو التحدث أو القيادة أو الكتابة ، دون أي وعي أو ذاكرة لاحقة للقيام بهذه المهمة.

اضطراب النوم الليلي: يقصد بهذا العرض الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل.

شلل النوم: هذا العرض هو عدم القدرة على الحركة أو الكلام قبل النوم مباشرة أو بعد الاستيقاظ مباشرة وعادة ما تختفي نوبات شلل النوم بسرعة حيث لاتتجاوز عدة دقائق.

علاج النوم القهري

 

إليكم أفضل الأدوية المستخدمة لـ علاج النوم القهري، وفقا لما جاء في موقع “mayoclinic”.

المنشطات

تحفز هذه الأدوية الجهاز العصبي المركزي وهي العلاج الأساسي للمصابين بمرض النوم القهري حيث تساعدهم على الاستيقاظ طوال ساعات النهار خاصة مودافينيل (بروفيجيل) أو أرمودافينيل (نوفيجيل) فلا يتسببان في الإدمان مثل المنشطات القديمة ولا ينتجان الارتفاعات والانخفاضات التي ترتبط غالبًا بالمنشطات القديمة والآثار الجانبية غير شائعة ولكنها فى حالات نادرة تظهر فى شكل الصداع والغثيان والقلق.

يعد Sunosi (solriamfetol) و pitolisant (Wakix) من أحدث المنبهات المستخدمة في علاج النوم القهري والصداع والقلق وقد يكون Pitolisant مفيدًا لعلاج الجمدة ويحتاج بعض الأشخاص إلى العلاج بميثيلفينيديت (أبتنسيو إكس آر ، كونسيرتا ، ريتالين ، وغيرها) أو الأمفيتامينات المختلفة وهذه الأدوية فعالة جدًا ولكنها قد تسبب الإدمان وبعض الآثار الجانبية مثل العصبية وخفقان القلب.

مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)

تعد مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) أو مثبطات امتصاص السيروتونين والنوربينفرين (SNRIs) من أشهر الأدوية التي يصفها  الأطباء هذه لأنها تثبط نوم حركة العين السريعة ، للمساعدة في تخفيف أعراض الجمدة والهلوسة التنويمية وشلل النو، وتشمل فلوكستين (بروزاك ، سارافيم) وفينلافاكسين (إيفكسور إكس آر) ويمكن أن تسبب زيادة الوزن والأرق ومشاكل في الجهاز الهضمي.


مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات

تعد هذه الأدوية من أبرز مضادات الاكتئاب القديمة مثل البروتريبتيلين (فيفاكتيل) وإيميبرامين (توفرانيل) وكلوميبرامين (أنافرانيل) وهي فعالة في علاج الجمدة ، ولكن يشكو الكثير من الآثار الجانبية مثل جفاف الفم والدوار، أوكسيبات الصوديوم (زيرم) وهذا الدواء فعال للغاية في حالة الجمدة. 

تساعد أوكسيبات الصوديوم على تحسين النوم ليلاً والذي غالبًا ما يكون ضعيفًا في حالة النوم القهري وفي الجرعات العالية قد يساعد أيضًا في السيطرة على النعاس أثناء النهار، ويجب تناوله على جرعتين ، واحدة في وقت النوم والأخرى بعد أربع ساعات.

يمكن أن يكون لـ Xyrem آثار جانبية مثل الغثيان والتبول في الفراش وتفاقم السير أثناء النوم ويمكن أن يؤدي تناول أوكسيبات الصوديوم مع الأدوية المنومة الأخرى أو مسكنات الألم المخدرة أو الكحول إلى صعوبة التنفس والغيبوبة والموت.

إذا كنت تعاني من مشاكل صحية أخرى ، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري ، فاسأل طبيبك عن كيفية تفاعل الأدوية التي تتناولها لحالاتك الأخرى مع الأدوية التي تتناولها لعلاج التغفيق.

بعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية 

يختبر العلماء حاليا عدة الأدوية تحقق فعالية أكبر في علاج النوم القهري وتعمل على نظام الهيستامين الكيميائي واستبدال الهيبوكريتين والعلاج الجيني للهيبوكريتين والعلاج المناعي  ولكن يتطلب الأمر المزيد من الوقت البحث والدراسة قبل أن يتم تداول هذه الأدوية لعلاج النوم القهري.

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