مع ارتفاع درجات الحرارة .. حيل تزيد برودة الجسم

حذرت هيئة الأرصاد عن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة مما يجعل الحفاظ على برودة الجسم أمر فى غاية الأهمية خلال هذا التوقيت.

وتعد زيادة برودة الجسم خلال موجات الحر كلمة السر للوقاية من مشكلات صحية عديدة أبرزها الإجهاد الحراري والإغماء والجفاف وانخفاض الضغط.

ونعرض لكم مجموعة من الحيل التى تزيد برودة الجسم وتحمى من مخاطر موجة الحر القادمة وذلك وفقا لما جاء في موقع" MYSA.

مروحة وثلج

ضع الثلج في وعاء مرتفع بحيث يكون الثلج مواجها لهواء المروحة وسيذوب الجليد والمروحة تلتقط الهواء البارد المتبخّر وترسله في أرجاء الغرفة، فقط تذكر أن تملأ وعاء الثلج كلما فرغ .

تجميد العصائر

تناول عصير بارد ولذيذ للتهدئة هناك الكثير من الأطعمة الحلوة المجمدة التي يمكنك الاستمتاع بها وقم بتجميد العصائر أو العصائر الخاصة بك للحصول على وجبة خفيفة صحية يمكنك دائمًا الحصول عليها في متناول اليد.

البطانية في الفريزر

ضع بطانية مبللة في الفريزر واخرجها قبل النوم مباشرة ويمكنك زيادة البرودة من خلال توجيه المروحة نحوك أثناء النوم، سوف يتبخر الماء من المنشفة المبللة أو الملاءة المبللة فوقك ويبردك وقم بوضع منشفة جافة أسفلك لتجنب تسرب الماء للسرير.

نقاط النبض

قم بتبريد نقاط النبض فى الجسم ووضع أكياس الثلج عليها، وهى: الرسغ والرقبة وداخل المرفق والركبة فهى من أكثر الطرق الفعالة فى زيادة برودة الجسم.

اخدع عقلك

الأفكار التى يدركها العقل تؤثر بشكل كبير على إحساسنا بأنفسنا وبالعالم المحيط لذا فإن خداع العقل وإشعاره بأجواء البرودة من خلال مشاهدة الأفلام ذات الطابع الشتوي أو قراءة الكتب التى تتحدث عن جمال الشتاء مما يعزز برودة الجسم.