تكتسي بلون السماء.. شفشاون المغربية سادس أجمل مدينة في العالم

تشع منها زرقة السماء وصفائها وكأنها قطعة سقطت من السماء إذا يتخللها بقع المياه الزرقاء حتى بناياتها تكتسي بلون السماء، اختيرت سادس أفضل مدينة على مستوى العالم، أنها مدينة شفشاون المغربية تقع في الجزء الشمالي للمملكة المغربية، وكانت تسمى “أشاون” والتي تعني قرون بالأمازيغية، وهي عبارة عن إقليم يقع في أقصى شمال المملكة المغربية، وتطلّ على سلسلة جبال الريف، يحدّها من الشمال البحر الأبيض المتوسط

تأسست مدينة شفشاون عام 1470م، على يد ابن رشد، مدينة بطرقات ضيقة وأبنية مطلية جميعها باللون الأزرق، أطلق عليها اسم «المدينة الزرقاء»، وتعد واحدة من أجمل مدن العالم، شيدت لإيواء المسلمين الذين طردهم الإسبان، وظلت مغلقة بعد سقوط الأندلس.

يكمن سر لون المدينة الأزرق في عادة سكانها بإقدامهم على طلاء كل ما في المدينة؛ بمزج الجير بمادة النيلة الزرقاء، التي كانت تستخدم في غسل الملابس. وقد شهدت المدينة إقبالاً كبيراً من السياح في الستينيات.

تحتل مدينة شفشاون المغربية مكانة خاصة في السياحة العالمية، فهي مدينة صغيرة تحضنها جبال الريف في أقصى شمال البلاد، وعلى الرغم من أن استكشافها كلها لا يحتاج سوى ساعات قليلة، إلا أن متعة التعرف إلى أسرارها تبقى حية لوقت طويل وحافظت المدينة على أصالتها وبساطتها وفنها الذي تشبع من ثقافة وحضارة الأندلسيين والموريسكيين، الذين استوطنوها كملاذ آمن بعدما طردوا من الأندلس في القرن الخامس عشر.

شفشاون، هي بالعامية المغربية «الشاون» وأهلها شاونيون معروفون بحسن التدبير والتعامل مع الاخرين. يقال إن اسمها أمازيغي وتعني القرون.