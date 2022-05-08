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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوز مستحق .. ابراهيم سعيد يهنئ جمهور الاهلى بالفوز على وفاق سطيف الجزائري

صدى البلد

هنأ إبراهيم سعيد ،جمهور النادى الاهلى  بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي وي السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 
 

 

وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه بموقع تويتر “ مبروك للنادي الاهلي وجماهيره فوز مستحق ولاعبي الاهلي اليوم رجال 
وبيرسي تاو وياسر ابراهيم نجوم المباراه ".

 

واكتسح النادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب السلام، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة أرقام رائعة للاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو مع النادي الأهلي أمام وفاق سطيف.

استطاع اللاعب الجنوب إفريقي، المشاركة في كل الأهداف التي أحرزها النادي الأهلي خلال المباراة.

ويستعرض “صدى البلد” أرقام بيرسي تاو مع الأهلي أمام وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا، وذلك من خلال السطور التالية:.

سجل: هدفين

صنع: هدفين

تسديدات: 9 تسديدات على وفاق سطيف

تسديدات على المرمى: 4 تسديدات على مرمى وفاق سطيف

دقة التمريرات: وصلت دقة تمريراته خلال المباراة إلى٩٠٪

ويحل النادي الأهلي ضيفاً على نظيره وفاق سطيف، على ملعب 5 يوليو في الجزائر، يوم السبت القادم، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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