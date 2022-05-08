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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد سليمان بعد الفوز على وفاق سطيف: يارب نكون دايما على قدر المسئولية

صدى البلد

هنأ واليد سليمان جمهور النادي الأهلي على فوز الفريق على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة، في المباراة التي انتهت منذ ساعات، على ملعب السلام، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر واليد سليمان عدة صور له من مباراة الفريق، وعلق قائلا: "مبروك الفوز لجمهور الأهلى العظيم
وان شاء الله نكون ديما على قدر المسئولية والقادم افضل بأذن الله ".

واكتسح النادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب السلام، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة أرقام رائعة للاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو مع النادي الأهلي أمام وفاق سطيف.

استطاع اللاعب الجنوب إفريقي، المشاركة في كل الأهداف التي أحرزها النادي الأهلي خلال المباراة.

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