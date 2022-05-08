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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرار الشيفات والتتبيلة الصحيحة للكباب المشوي

كباب
كباب

كشفت الشيف عظيمة حمدي عن الطريقة الصحيحة لعمل الكباب وأسرار الشيفات فى التتبيلة، ويرجع ذلك بمذاق لا يقاوم ومشهي لعشاق الكباب. 

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طريقة عمل كنافة كب محشية للشيف محمد حامد

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بمذاق مختلف.. طريقة تحضير شيش كباب هندي


"المكونات"


كيلو لحم بتلو أو بقرى مقطع مكعبات 
"تتبيلة الكباب"
عصير 2 بصلة كبيرة مصفى من "التفل"
نصف كوب من الخل
1 طماطم كبيرة
نصف كوب من الزيت
5 ورقة لورة
1 جوز الطيب
1 معلقة حبهان
1 معلقة قرنفل
ربع فنجان كاتشب
ملح وفلفل أسود
معلقة كزبرة ناشفة


الطريقة 


لعمل التتبيلة تفرم جميع المكونات السابقة في الخلاط وتتبل بها مكعبات اللحم في مدة لاتقل عن 4 ساعات ولمزيد من المذاق الشهي يفضل أن تبقي الللحم في المكعبات من اليوم السابق قبل الشوي .
نرص مكعبات اللحم في أسياخ الشيش مع مكعبات البصل والفلفل الألوان ثم تشوي على الشواية الفحم أو الشواية الكهرباء أو حتى في الفرن.
ويمكنك تقديم الكباب مع السلاطات الخضراء والباذنجان والطحينة " وبالهنا والشفا.

الشيش الطريقة الصحيحة الطحينة الفحم طريقة عمل كنافة كب محشية كباب كباب مشوي ​​​​​​​health

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