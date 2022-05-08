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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أول إصابة بـ جدري القرود في إنجلترا.. أهم أعراض المرض

جدري القرود
جدري القرود

أعلنت بريطانيا عن تسجيل أول حالة إصابة بـ جدرى القرود في البلاد، والتي قد تكون خطيرة إذا انتقلت إلى أشخاص آخرين، وجار البحث عن المخالطين.

 

صرحت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أن عدوى جدري القرود التي يحتمل أن تكون خطيرة تم اكتشافها لدى شخص التقط المرض بعد زيارة إلى نيجيريا.

 

أعراض الإصابة بـ جدري القرود
• الحمى
• الصداع
• آلام العضلات
• آلام الظهر
• تضخم الغدد الليمفاوية
• القشعريرة
• والإرهاق.

 

يمكن أن يظهر الطفح الجلدي أيضًا، ويبدأ عادةً على الوجه قبل أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وفي النهاية يشكل جربًا يسقط الجلد الميت.

 

ينتج عن جدري القرود مرضًا مشابهًا لمرض الجدري ولكن معدل الوفيات به أقل.

 

وهو قادر على الانتقال من الحيوانات إلى البشر ومن المعروف أنه موجود في مجموعات الرئيسيات، خاصة في وسط وغرب إفريقيا.

 

تم تسجيل الحالة الأولى في المملكة المتحدة في عام 2018 وتم ربطها مرة أخرى بالسفر إلى نيجيريا.

 

أكد العلماء أن المرض يمكن أن ينتقل من إنسان لآخر عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مصاب.

 

وأكد مسئولو الصحة أن معظم الناس يتعافون من المرض ولا ينتشر بسهولة.

 

ويتلقى المصاب حاليًا الرعاية الصحية في وحدة الأمراض المعدية بجمعية Guy's and St Thomas 'NHS Foundation Trust في لندن.

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