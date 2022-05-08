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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

حلا شيحة تنعى رجال القوات المسلحة: اللهم ارحم شهداءنا

صدى البلد

نعت الفنانة حلا شيحة ، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة المصرية، الذين استشهدوا أمس خلال إحباط هجوم إرهابي على إحدى نقاط رفع المياه بمنطقة غرب سيناء .

وكتبت حلا شيحة “ اللهم ارحم شهداءنا في سيناء واربط علي قلب احبابهم .. اللهم انتقم من كل من دبر و خطط لهذا العمل الذي لا يرضاه دينٌ و لا اي انسان علي وجه الارض الا و فيه مرض في قلبه … الإسلام بريء منهم فهم لا يمثلون الإسلام اللهم احفظ وطننا مِصر من كل سوء ”.

وكان قد أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة ، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10  جنود وإصابة 5 أفراد وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.
 

مصر المتحدث العسكري القوات المسلحة المصرية سيناء القوات المسلحة

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