وكيل الأزهر: أبطالنا البواسل أظهروا الشجاعة أمام جماعات الغدر والإرهاب

نعى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، شهداء القوات المسلحة جراء الحادث الإرهابي.

ونشر وكيل الأزهر على صفحته على فيس بوك "رحم الله شهداء وطننا الأبطال البواسل من جنود وضباط قوَّاتنا المسلحة، وأسكنهم فسيح جناته، وربط على قلوب أمهاتهم وذويهم، وخالص العزاء لأسرهم ولقوَّاتنا المسلحة الباسلة، الذين أظهروا شجاعة وإيمانًا لا يتزعزع في لقاء جماعات الغدر والإرهاب ممَّن استباحوا الدماء الطاهرة البريئة، فاستحقوا لعنة الله في الدنيا وعذابه في الآخرة، وخالص العزاء للشعب المصري في مصابه الجلل. "إنا لله وإنا إليه راجعون".



الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي

وأدان الأزهر الشريف بأشدِّ العبارات الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 آخرين.

وأكد الأزهر وقوف المصريين صفًّا واحدًا مع أبطالنا من جنود وضباطِ قوَّاتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، في الحرب ضد هذا الإرهاب الخبيث، مجددًا دعمَه للجهود التي تقوم بها قوَّات الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، داعيًا المولى أن يكلِّل هذه الجهود بالتوفيق واجتثاث هذا الإرهاب من جذوره.

وتقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التعازي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأسر شهدائنا الأبطال البواسل، ولقواتنا المسلحة، وللشعب المصري، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، وأن يسكنَهم فسيح جناته، وأن يربطَ على قلوب أمهاتهم، ويُلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يُنعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروهٍ وسوءٍ، "إنا لله وإنا إليه راجعون".