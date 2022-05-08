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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التجارة والصناعة تنعى شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة

صدى البلد

تنعى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،بمزيد من الحزن والأسى شهداء الواجب من رجال القوات المسلحة البواسل من جراء الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع، اليوم بمنطقة غرب سيناء ، مؤكدةً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد النسيج المصري إلا صلابة وقوة في مواجهة هؤلاء الإرهابيين الذين لا دين ولا وطن لهم.

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وقالت  أن مثل تلك الجرائم الإرهابية الخسيسة لن تحبط المصريين بل تزيد مصر وأبنائها العزيمة والإصرار على التكاتف خلف قيادتها السياسية وأجهزة الجيش والشرطة من أجل القضاء على الإرهاب ودحره والقضاء عليه نهائيا.

ودعت جامع إلى ضرورة وقوف المصريين صفا واحدا في مواجهة هذا الإرهاب الأسود، وتفويت الفرصة على المغرضين وأعداء الوطن الذين يريدون لعجلة التنمية أن تتوقف، مؤكدةً أن مصر ستظل باقية بفضل ترابط شعبها وجيشها رغم أنف الحاقدين.

وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وزيرة التجارة

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