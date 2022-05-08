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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل لقائه الأهلي بالنيجر.. تاريخ مشاركات الزمالك في السوبر الإفريقي لكرة اليد

الزمالك
الزمالك

يلتقي الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي ، بقيادة الإسباني دانيال جوردو اليوم الأحد، بغريمه التقليدي الزمالك الذي يقوده فنيًا الإسباني أوليفر روي في كأس السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على صالة الجنرال سينكون جيه في النيجر.

ويملك الزمالك تاريخًا حافلاً طوال مشاركته في بطولة كأس السوبر الإفريقي، حيث شارك 9 مرات من قبل، توج باللقب 7 مرات وقد وضعته في المركز الثاني ضمن أكثر الأندية فوزًا باللقب خلف فريق المجمع البترولي الجزائري صاحب ال 9 ألقاب، فيما خسر اللقب القاري مرتين فقط.

مشاركات الزمالك في السوبر الإفريقي لكرة اليد

كانت بداية مشاركات الزمالك في السوبر الإفريقي لكرة اليد، عام 2002 أمام الإفريقي التونسي، وفاز الفارس الأبيض وقتها بنتيجة 25/23، في المباراة التي أقيمت وقتها في بالعاصمة الجابونية ليبرفيل.

وغاب أبناء ميت عقبة عن المشاركة والتتويجات القارية في كرة اليد، بشكل عام لمدة 8 سنوات؛ ليعود مجددًا للمشاركة عام 2010 أمام المجمع البترولي الجزائري، ويحقق الزمالك اللقب الثاني وقتها في بوركينا فاسو، ويحتفظ باللقب لمدة 3 أعوام متتالية، إذ فاز بالكأس على حساب النجم الساحلي التونسي في 2011 وفاب الكاميروني 2012 على الترتيب.

في عام 2016، توقفت إنتصارات الزمالك في السوبر الإفريقي عند خامس مشاركاته، حيث خسر اللقب هذه المرة أمام النجم الساحلي التونسي في المباراة التي أقيمت بالمغرب؛ ليستمر الأمر كما هو عليه في النسخة التالية التي خسرها أمام الأهلي في 2017.

قبل أن يعود الزمالك للتتويجات مرة أخرى بعد غياب 6 سنوات، حيث فاز باللقب على حساب منافسه التقليدي الأهلي في 3 مناسبات متتالية أعوام، 2018 و 2019 و 2020 على الترتيب.

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