ناقد رياضي: الخطيب.. كلمة السر في فوز الأهلي برباعية على وفاق سطيف

قال الناقد الرياضي حمدي الحسيني ، إن كلمة السر في فوز الأهلي برباعية وأدائه المبهر هو الكابتن محمود الخطيب ، نظرا لاستشعاره الخطر بعد الثلاث مباريات المحلية التي خاضها الأهلي في الدوري المصري والتي حصد فيها الأهلي نقطتين وأحرز هدف واحد فقط .



وأضاف " الحسيني " خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد اجتماع حاسم مؤخرا وطالب موسيماني بالتركيز وطلب منه تقليص فترات الراحة للعبين نظرا لأن المرحلة القادمة خطيرة فيما يخص ببطولة إفريقيا وقام أيضا بتحفيز لاعبي النادي الأهلي وطالبهم ببذل مزيد من التركيز .

وتابع الناقد الرياضي أن موسيمانى عقد معسكر مغلق مؤخرا استعد فيه لمباراة وفاق سطيف كان الثلاثاء الماضي وكانت مدة التدريب 7 ساعات يوميا لتصحيح الأخطاء ، محاضرات ، مشاهدة مباريات مكثفة للفريق المنافس .

واكتسح النادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب السلام، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمس السبت.

وشهدت المباراة أرقام رائعة للاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو مع النادي الأهلي ، أمام وفاق سطيف.