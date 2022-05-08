عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: الخطيب.. كلمة السر في فوز الأهلي برباعية على وفاق سطيف

النادي الأهلي
النادي الأهلي

قال الناقد الرياضي حمدي الحسيني ، إن كلمة السر في فوز الأهلي برباعية وأدائه المبهر هو الكابتن محمود الخطيب ، نظرا لاستشعاره الخطر بعد الثلاث مباريات المحلية التي خاضها الأهلي في الدوري المصري والتي حصد فيها الأهلي نقطتين وأحرز هدف واحد فقط .


وأضاف " الحسيني  " خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد اجتماع حاسم مؤخرا وطالب موسيماني بالتركيز  وطلب منه تقليص فترات الراحة للعبين نظرا لأن المرحلة القادمة خطيرة فيما يخص ببطولة إفريقيا وقام  أيضا بتحفيز لاعبي النادي الأهلي وطالبهم ببذل مزيد من التركيز .

وتابع الناقد الرياضي أن موسيمانى عقد معسكر مغلق مؤخرا استعد فيه لمباراة وفاق سطيف كان الثلاثاء الماضي وكانت مدة التدريب 7 ساعات يوميا لتصحيح الأخطاء ، محاضرات ، مشاهدة مباريات مكثفة للفريق المنافس .

واكتسح النادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب السلام، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمس السبت.

وشهدت المباراة أرقام رائعة للاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو مع النادي الأهلي ، أمام وفاق سطيف.

النادي الأهلي إفريقيا الدوري المصري محمد جاد احرز هدف موسيمانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد طلاقه من ياسمين صبري.شاهد| أحدث ظهور لـ أم أولاد أبو هشيمة

استشهاد ضابط و10 جنود.. المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء

بعد ظهور أول حالة.. كل ما تريد معرفته عن جدري القرود

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 7 مايو

ترشيحاتنا

قرار صحيح.. تعليق ميدو على تكليف حازم وبركات باختيار المدير الفني للجبلاية

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

فتح المقامات والأضرحة .. شيوخ الطرق الصوفية يزورون الإمام الحسين |صور

تنفيذ 2736 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بأخميم و 1008 وحدة بسوهاج الجديدة

قبل لقائه الأهلي بالنيجر.. تاريخ مشاركات الزمالك في السوبر الإفريقي لكرة اليد

ظهور نتيجة القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية بمحافظة القاهرة عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادثة تهز العراق.. أب يطلق النار على سيجارة في فم ابنه|فيديو

فيروس خطير.. السبب الحقيقي وراء وفاة أول مريض يزرع قلب خنزير

الأحمر خالف التوقعات.. صحف الجزائر تؤكد تأهل الأهلي للنهائي وبيرسي تاو يتصدر تويتر

أول إصابة بـ جدري القرود في إنجلترا.. أهم أعراض المرض

فيديو

عايزين يتصوروا معاهم .. القبض على صبية حاولوا التحرش بسائحتين في الأهرامات

خدمت بالحرب العالمية الثانية.. ممرضة أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ100 قفزا من طائرة

انتحل صفة شرطي.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء ضابط على مواطن

تقليد للغرب.. زفاف محمد فراج وبسنت شوقي في مرمى سهام النقد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ