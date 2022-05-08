عن طريق البلوتوث.. أفضل طريقة لمعرفة مكان هاتفك المفقود

يعد فقد الأجهزة من أكثر الأشياء إزعاجا، خاصة إذا كنت تستعمل الجهاز المفقود بشكل دائم، ولحسن الحظ إذا كان الجهاز المفقود يدعم تقنية بلوتوث Bluetooth فهناك طريقة سهلة لمعرفة مكانه الفعلي من خلال تطبيق متوفر على هواتف آيفون وأندرويد.

حيث تعمل كل الأجهزة المزودة بتقنية بلوتوث Bluetooth بإشارة ثابتة يمكن التقاطها بواسطة الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية بلوتوث Bluetooth، وتعد هي الطريقة الوحيدة لاتصال الأجهزة ببعضها البعض وإرسال البيانات لاسلكيًا.

أفضل طريقة لمعرفة مكان هاتفك المفقود باستخدام البلوتوث

وبحسب ما نشر موقع howtogeek يستطيع تطبيق "Wunderfind" باستخدام تقنية البلوتوث Bluetooth تحديد موقع أي جهاز مفقود أو مخفي أو غير معروف باستخدام الهاتف، ويشتمل ذلك أجهزة الكمبيوتر واللابتوب والتابلت والهواتف وسماعات Bluetooth و Airpods والساعات الذكية والأجهزة المنزلية الذكية وغيرها.

كيفية تحديد مكان جهازك مخفي باستخدام تطبيق WunderFind

١- قم بتفعيل بلوتوث Bluetooth على الهاتف.

٢- قم بتنزيل Wunderfind لهاتف آيفون أو أندرويد ثم ابدأ تشغيل التطبيق.

٣- ستظهر قائمة بأجهزة Bluetooth التي اكتشفها الهاتف باستخدام راديو بلوتوث Bluetooth.

٤- بجانب كل جهاز ستظهر المسافة المقدرة بين الموقع الحالي للهاتف والجهاز المفقود وسوف يتغير هذا الرقم تلقائيًا أثناء التنقل "وللحصول على مزيد من التفاصيل حول قوة الإشارة، انقر فوق أحد العناصر الموجودة في القائمة"

٥- وبعد النقر على أحد العناصر ستظهر لك شاشة ترشدك إلى التحرك أثناء حمل الهاتف ومشاهدة تغيير قوة إشارة جهاز البلوتوث المستهدف فكلما اقتربت من الجهاز المفقود، سترتفع قوة الإشارة أقرب إلى 100٪، وعندما تبتعد عن الجهاز المستهدف، تنخفض قوة الإشارة بالقرب من 0٪.