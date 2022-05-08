عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عن طريق البلوتوث.. أفضل طريقة لمعرفة مكان هاتفك المفقود

البلوتوث
البلوتوث

يعد فقد الأجهزة من أكثر الأشياء إزعاجا، خاصة إذا كنت تستعمل الجهاز المفقود بشكل دائم، ولحسن الحظ إذا كان الجهاز المفقود يدعم تقنية بلوتوث Bluetooth فهناك طريقة سهلة لمعرفة مكانه الفعلي من خلال تطبيق متوفر على هواتف آيفون وأندرويد.

 

حيث تعمل كل الأجهزة المزودة بتقنية بلوتوث Bluetooth بإشارة ثابتة يمكن التقاطها بواسطة الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية بلوتوث Bluetooth، وتعد هي الطريقة الوحيدة لاتصال الأجهزة ببعضها البعض وإرسال البيانات لاسلكيًا.

 

بهذه الخطوات .. اعثر على هاتفك الآيفون الضائع أو المسروق

كيفية تفعيل اتصال الواي فاي "هوت سبوت" على أندرويد

 

أفضل طريقة لمعرفة مكان هاتفك المفقود باستخدام البلوتوث 

وبحسب ما نشر موقع howtogeek يستطيع تطبيق "Wunderfind" باستخدام تقنية البلوتوث Bluetooth   تحديد موقع أي جهاز مفقود أو مخفي أو غير معروف باستخدام الهاتف،  ويشتمل ذلك أجهزة الكمبيوتر واللابتوب والتابلت والهواتف وسماعات Bluetooth و Airpods والساعات الذكية والأجهزة المنزلية الذكية وغيرها.  

 

كيفية تحديد مكان جهازك مخفي باستخدام تطبيق WunderFind

١- قم بتفعيل بلوتوث Bluetooth على الهاتف. 
٢- قم بتنزيل Wunderfind لهاتف آيفون أو أندرويد ثم ابدأ تشغيل التطبيق. 
٣- ستظهر قائمة بأجهزة Bluetooth التي اكتشفها الهاتف باستخدام راديو بلوتوث Bluetooth.
٤- بجانب كل جهاز ستظهر المسافة المقدرة بين الموقع الحالي للهاتف والجهاز المفقود وسوف يتغير هذا الرقم تلقائيًا أثناء التنقل "وللحصول على مزيد من التفاصيل حول قوة الإشارة، انقر فوق أحد العناصر الموجودة في القائمة"
٥- وبعد النقر على أحد العناصر ستظهر لك شاشة ترشدك إلى التحرك أثناء حمل الهاتف ومشاهدة تغيير قوة إشارة جهاز البلوتوث المستهدف فكلما اقتربت من الجهاز المفقود، سترتفع قوة الإشارة أقرب إلى 100٪، وعندما تبتعد عن الجهاز المستهدف، تنخفض قوة الإشارة بالقرب من 0٪.

بلوتوث هواتف آيفون هاتف مفقود معرفة مكان هاتف مفقود آيفون الجهاز المفقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

شوبير: شوقي مدربا وميدو مساعدا والحضري لحراس المرمى في جهاز إيهاب جلال

بعد ظهور أول حالة.. كل ما تريد معرفته عن جدري القرود

تراجع 15 جنيهاً.. هبوط فى أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 8-5-2022

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

موضوعات متعلقة

سامسونج تطلق سلسلتها الجديدة من بطاقات MicroSD بـ 4 سعات مختلفة

بسبب تراجع الأرباح.. "ميتا" لن تقبل موظفين جدد هذا العام

الرئيس التنفيذي لشركة "سوشيال تروث" يعلن سعادته بالإدارة الجديدة لـ تويتر

جوجل تستعد لإطلاق سماعاتها الجديدة Pixel Buds Pro قريبا

ترشيحاتنا

تجديد حبس عامل قضم إصبع مديره بالزمالك

موظفو البرلمان يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء القوات المسلحة

ركاب معلقون رأسًا على عقب بعد تعطل قطار الموت في الهواء

التضامن: غلق باب التقديم لحج الجمعيات الخميس المقبل.. ولا نية لمد الفترة

قبل سوبر اليد أمام الزمالك.. جوردو: أحلم باللقب الأول مع الأهلي

لمحدودى ومتوسطى الدخل| شروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطايا وسقطات الإخوان في عام.. كيف سحب السيسي مصر من الظلام للنور وحول عجز الكهرباء الى فائض؟

حادثة تهز العراق.. أب يطلق النار على سيجارة في فم ابنه|فيديو

فيروس خطير.. السبب الحقيقي وراء وفاة أول مريض يزرع قلب خنزير

الأحمر خالف التوقعات.. صحف الجزائر تؤكد تأهل الأهلي للنهائي وبيرسي تاو يتصدر تويتر

فيديو

مروان خوري بعد فسخ خطوبته: بفضل تضل علاقاتي في هالمطرح.. فيديو

ما سر الكلاب؟ طبيب مصري يكشف سبب إصابة الأطفال بالالتهاب الكبدي

تنازل الأهالي وكحول في دماء المتهم.. تطورات قضية كريم الهواري

مروان بابلو يطرح تراك جديد بعنوان راكور.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ