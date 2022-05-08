أسعار العملات العربية فى بنك مصر اليوم

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى ، خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 8 مايو 2022 وفقا لاخر تحديثات بنك مصر.



نرصد حركة بيع و شراء العملات العربية ختام اليوم الأحد فى بنك مصر :



وسجلت العملات العربية ختام اليوم الأحد فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا 57.87جنيه للشراء و 60.34جنيه للبيع بتراجع 13 قرشا مقارنة بالأحد الماضي.



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.91جنيه للشراء و 4.93جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 5.02جنيه للشراء 5.03 جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر نحو 47.67جنيه للشراء 49.09جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 25.62جنيه للشراء و26.14جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 46.82جنيه للشراء و 48.07جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى ختام الأحد فى بنك مصر 4.73جنيه للشراء و 5.08جنيه للبيع .

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالميا.