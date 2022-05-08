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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية: ناقشنا مع زيلينسكي دعم أوكرانيا عسكريا

زيلينسكي
زيلينسكي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن مجموعة السبع بحثت اليوم الأحد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كيفية تعزيز دعم بلاده في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وأضافت عبر حسابها على تويتر أن النقاش مع زيلينسكي تضمن تقديم المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، فضلا عن إجراءات لدعم صادرات بلاده وخاصة السلع الزراعية.

وأكدت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية "تقف إلى جانب أوكرانيا".

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وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة مجموعة السبع التقوا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد لمواصلة جهود دعم أوكرانيا، مشيرا إلى أن المجموعة التزمت بالتخلي تدريجيا عن استيراد النفط الروسي أو حظره.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن ذلك من شأنه أن "يضرب بقوة الشريان الرئيسي لاقتصاد الرئيس الروسي ويحرمه من الإيرادات التي يحتاجها لتمويل حربه"، في إشارة إلى العملية العسكرية التي بدأتها موسكو في أوكرانيا منذ أكثر من شهرين.

وأضاف أن مجموعة السبع التزمت أيضا بالعمل معا لضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، مع "تسريع جهودنا لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري".
 

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