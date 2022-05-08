أحمد موسى: مطالب شعبية بإعدام الإخوان بعد الحادث الإرهابي في سيناء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مطالب شعبية بإعدام الإخوان بعد الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف أبناءنا من القوات المسلحة.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذا يؤكد ما يريده الشعب المصري «ولابد من الردع والمواجهة في كل وقت وكل حين»، لافتًا إلى أن ترؤس الرئيس السيسي لاجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة تناول تداعيات الحادث الإرهابي، والإجراءات المنفذة لملاحقة القتلة والقضاء عليهم.

وتابع أن «الكلام هنا واضح، الموضوع مفيهوش طبطبة؛ ومن رفع السلاح على القوات المسلحة والشرطة يتم القضاء عليه»، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، لافتًا إلى أن هناك هاشتاجات تتصدر موقع تويتر تطالب بإعدام الإخوان.