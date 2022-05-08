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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أحمد موسى: القوات المسلحة موجودة على كل أراضي سيناء تحمي وتبني

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تنفذ أكبر عملية تنمية ومشروعات مختلفة علي أرض سيناء، مضيفا:" القوات المسلحة موجودة بكل أراضي سيناء تحمي وتبني".

وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"  الدولة تقوم بإستصلاح الأراضي الصحراوية في سيناء لتنميتها، مضيفا:" جميع المشروعات التنموية التي تنفذ في كافة المحافظات تنفذ داخل سيناء".

وتابع أن «الكلام هنا واضح، الموضوع مفيهوش طبطبة؛ ومن رفع السلاح على القوات المسلحة والشرطة يتم القضاء عليه»، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، لافتًا إلى أن هناك هاشتاجات تتصدر موقع تويتر تطالب بإعدام الإخوان.
 

برنامج على مسئوليتي المشروعات التنموية الإعلامي أحمد موسى على مسئوليتي شمال سيناء أحمد موسى القوات المسلحة

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