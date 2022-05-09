بمظهر رياضي .. لكزس تكشف النقاب عن أول سيارة كهربائية |صور

تواصل شركة لكزس اليابانية من تعزيز تواجدها داخل الأسواق العالمية عبر نسختها الجديدة كليًا " RZ" والتي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر الرياضية، حيث تضم تلك النسخة حزمة عالية الأداء من القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب قدرات العمل بالطاقة الكهربائية.

بمظهر رياضي .. لكزس تكشف النقاب عن اول سيارة كهربائية

تعتمد السيارة لكزس RZ على محرك بقوة 201 للناحية الامامية، بالإضافة إلى محرك خلفي يستطيع أن ينتج قوة 107 حصانا، مع عزم اقصى للدورن يبلغ 450 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بتقنية الدفع الكلي للعجلات مدعوم بنظام DIRECT4 الخاص بالدفع الرباعي.

بمظهر رياضي .. لكزس تكشف النقاب عن اول سيارة كهربائية

وتعتبر تلك القنية هي نظام متطور يعمل على التوزان المتصل بين مستويات الجر للأربع عجلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 160 كم/ساعة مع قوة انطلاق من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 5.6 ثانية.

بمظهر رياضي .. لكزس تكشف النقاب عن اول سيارة كهربائية

ويمكن للسيارة لكزس RZ أن تقطع مسافات تتخطى حاجز الـ 400 كيلومتر للشحنة الواحدة، حيث دعمت ببطارية عالية الأداء سعة 71.4 كيلووات/ساعة من الليثيوم ايون، مع نسبة استهلاك أقل من 18 كيلووات لكل 100 كيلومتر.

لكزس تكشف النقاب عن اول سيارة كهربائية

دعمت السيارة لكزس RZ بقاعدة عجلات طولها 2.85 متر، ومصابيح أمامية عدوانية المظهر بتقنية LED، ومفهوم رباعي الابواب، مع بعض اللمسات الانسابية الخارجية والتي تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

بمظهر رياضي .. لكزس تكشف النقاب عن اول سيارة كهربائية

وتتوسط قمرة القيادة للسيارة لكزس RZ شاشة كبيرة الحجم تعمل باللمس، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، خاصية رصد النقاط العمياء والتحذير من مغادرة المسار، وبرنامج مساعد القيادة الاستباقي، وحزمة من تقنيات الحماية والامان، وعناصر الرفاهية ايضا.