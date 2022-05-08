ميدو: استمرار محمد شوقي في جهاز المنتخب قرار ذكي

أشاد أحمد حسام ميدو بتعيين محمد شوقي كمدرب عام في الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني الذي يقوده إيهاب جلال.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد شوقي عمل معي مساعدا في وادي دجلة وهو مدرب ممتاز، ورجل أمين".

وأضاف ميدو: "المدرب المساعد لابد أن يمتلك شخصية قوية، واختيار محمد شوقي كمدرب عام في الجهاز الفني لمنتخب مصر اختيار ذكي".

وختم ميدو حديثه قائلا: "شوقي يعلم كل كبيرة وصغيرة من خلال تواجده في جهاز كارلوس كيروش لذلك سينقل كل شئ بشكل مميز لإيهاب جلال، كما أن جميع اللاعبين يحترمونه".