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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

بعد تحقيق أرقام قياسية ..هانى أمان يوضح أسباب زيادة ربحية إيسترن كومباني

هانى أمان العضو المنتدب
هانى أمان العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان -إيسترن كومباني

أعلنت الشركة الشرقية للدخان -إيسترن كومبانى، عن اعتماد مجلس إدارة الشركة مؤشرات نتائج أعمال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2022، وسجلت الشركة صافي ربح عن هذه الفترة قدره 4.2 مليار جنيه، مقارنة بـ3.9 مليار جنيه عن الفترة المثيلة للعام السابق،  بزيادة قدرها 9%.

تعليقًا على هذه النتائج قال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية – إيسترن كومباني، إن الشركة استطاعت أن تحقق أرباحا قياسية خلال الفترة الماضية، حيث  يقارب إجمالي الربح المحقق خلال تسعة أشهر فقط  ما تم تحقيقه من أرباح خلال العام الماضي كاملاً، متوقعًا أن تستمر الشركة في تحقيق أرباح قياسية خلال عام 2022.


أضاف الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية – إيسترن كومباني فى تصريحات صحفية له أن الشركة تتبع كافة الآليات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج والتوزيع، كما أنها  محل ثقة لمعظم الشركات العالمية وهو ما أدى إلى التوسع في التصنيع للغير، وفتح أسواق عالمية لمنتجاتها.

 كشف الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية – إيسترن كومباني أن شركته تتجه لتنفيذ خطة للتحول الرقمي تمكنها من الاستغلال الأمثل لمواردها، وتزيد من كفاءة الإدارة في جميع مراحلها، كما أنها تحرص على تدريب الكوادر الموجودة بها، لتحافظ على مستوى الجودة والكفاءة كأحد قلاع الصناعة المصرية.
 

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية – إيسترن كومباني، أن الشركة  سجلت مجمل ربح 5.7 مليار جنيه عن الفترة المنتهية فى 31 مارس عام 2022 بزيادة قدرها 11%، مقارنة بـ5.1 مليار جنيه بفترة المقارنة، كما بلغت نسبة هامش مجمل الربح عن الفترة 45% مقارنة بـ42% العام السابق، وبارتفاع 3 نقاط، وانخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 8% مقارنة بالفترة المثيلة للعام السابق، لتصل إلى 4.1 مليار جنيه، وذلك بتأثير مخصص المعاش المبكر المكون خلال الفترة.
 

وحققت شركة الشرقية – إيسترن كومباني إرتفاع فى إجمالي إيراداتها  (شاملة ضرائب القيمة المضافة) خلال ال9 شهور الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 6% لتسجل 49.7 مليار جنيه مقارنة بـ46.8 مليار جنيه في فترة المقارنة، وسجلت الشركة صافي إيراد عن فترة التسعة أشهر بمقدار 12.8 مليار جنيه مقارنة بـ12 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة 5% مدعومة بقطاع السجائر المحلي الذى يمثل 85% من صافي الإيراد المحقق.


وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الشرقية – إيسترن كومباني زيادة في صافي قيمة المبيعات المحلية من ماركات سجائر الشركة الرئيسية بمقدار 11% لتسجل 10.8 مليار جنيه مقارنة بـ9.7 مليار جنيه في فترة المقارنة. 

وارجعت شركة الشرقية – إيسترن كومباني النمو في قيمة المبيعات المسجلة خلال هذه الفترة إلى زيادة أحجام القطاع بمقدار 3%، وانخفض صافي إيرادات التشغيل للغير بمقدار 10% لتسجل 1.6 مليار جنيه مقارنة بـ1.75 مليار جنيه الفترة المثيلة للعام السابق.
 

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