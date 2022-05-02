ميدو تعليقا على فوز الزمالك أمام إيسترن كومباني: كده نعيد

علق الكابتن أحمد حسام ميدو، على فوز نادي الزمالك أمام إيسترن كومباني بالدوري الممتاز 2 / 1، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”.

وكتب أحمد حسام ميدو مشيدًا بفوز الزمالك القاتل على إيسترن كومباني أمس، الأحد، “كدا نعيد”.

وانتهت أحداث لقاء الزمالك ومنافسه إيسترن كومباني بفوز الأبيض 2-1، في المباراة المقامة على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 41 ويستمر في الصدارة، بينما تجمد رصيد ايسترن كومباني عند النقطة 10 في المركز الأخير.