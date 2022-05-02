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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو تعليقا على فوز الزمالك أمام إيسترن كومباني: كده نعيد

صدى البلد

علق الكابتن أحمد حسام ميدو، على فوز نادي الزمالك أمام إيسترن كومباني بالدوري الممتاز 2 / 1، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”.

وكتب أحمد حسام ميدو مشيدًا بفوز الزمالك القاتل على إيسترن كومباني أمس، الأحد، “كدا نعيد”.

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زيزو يحتفل بفوز الزمالك على إيسترن كومباني بصورة على إنستجرام

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لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير بالفوز على إيسترن كومباني

وانتهت أحداث لقاء الزمالك ومنافسه إيسترن كومباني بفوز الأبيض 2-1، في المباراة المقامة على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 41 ويستمر في الصدارة، بينما تجمد رصيد ايسترن كومباني عند النقطة 10 في المركز الأخير. 

الدوري المصري الزمالك المقاولون العرب ايسترن كومباني الدوري المصري الممتاز ميدو

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