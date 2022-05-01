لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير بالفوز على إيسترن كومباني

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال مع الجماهير المتواجدة باستاد المقاولون العرب، بعد الفوز على ايسترن كومباني في المباراة التي أقيمت بينهما في الدوري الممتاز.

وطلب شيكابالا من لاعبي الفريق التوجه إلى الجمهور للاحتفال بالفوز في لقاء اليوم، في حين طالبت الجماهير لاعبي الأبيض بالحفاظ على لقب الدوري.

وفاز الزمالك على ايسترن كومباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة يحتل بهم صدارة الدوري، في حين يتوقف رصيد أصحاب الأرض عند 10 نقاط يحتل بهم المركز الأخير.