بسبب نهائي دوري الابطال .. مجدى عبد الغنى يعلن تعديل مباراة الزمالك والإسماعيلي

اعلن الكابتن مجدى عبد الغنى عن تعديل موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي لتعارضها مع نهائي دوري ابطال أوروبا .

وكتب مجدى عبد الغنى عبر تويتر “ تعديل موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي يوم ٢٨ مايو لتعارضها مع نهائي دوري ابطال أوروبا وستعلن الرابطة خلال أيام عن الموعد الجديد للمباراة ”.

ويذكر ان قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتمنى تعديل موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي؛ لأن العالم سيتابع مباراة ريال مدريد وليفربول.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: “اللقاء سيكون يوم 28 مايو الساعة التاسعة مساءً والعالم كله هيتفرج على ليفربول وريال مدريد؛ نادي الزمالك عنده جمهوره، والإسماعيلي عنده جمهوره إللي هيتفرج عليه”.

وناشد الإعلامي أحمد موسى لجنة المسابقات قائلاً: «أناشد لجنة المسابقات من اليوم تعديل موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري.. خلوها يوم 27 بدل يوم 28؛ أو خلوها بعدها بيوم، أو خلوها الساعة 7؛ لازم تعديل لموعد هذه المباراة».



وأضاف أحمد موسى: “الإسماعيلي فاز أول امبارح على المصري في ماتش قوي جدً؛ الإسماعيلي من الأندية التي تلعب كرة بجد، لكنه متأخر في الجدول.. ده مش مستوى النادي الإسماعيلي”.