مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9 -5 -2022

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 9 مايو 2022، 8 شوال 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.



مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 9 مايو، 8 شوال 1443 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجْر: 3:29 ص

الشروق: 5:06 ص

الظُّهْر: 11:52 ص

العَصر: 3:28 م

المَغرب: 6:38 م

العِشاء: 8:04 م

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مواقيت الصلاة في الجيزة

الفجْر: 3:29 ص

الشروق: 5:05 ص

الظُّهْر: 11:52 ص

العَصر: 3:28 م

المَغرب: 6:38 م

العِشاء: 8:04 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجْر: 3:30 ص

الشروق: 5:09 ص

الظُّهْر: 11:57 ص

العَصر: 3:36 م

المَغرب: 6:45 م

العِشاء: 8:13 م

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 3:19 ص

الشروق: 4:55 ص

الظُّهْر: 11:40 ص

العَصر: 3:15 م

المَغرب: 6:25 م

العِشاء: 7:50 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 3:37 ص

الشروق: 5:11 ص

الظُّهْر : 11:52 ص

العَصر: 3:23 م

المَغرب: 6:33 م

العِشاء : 7:56 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 3:39 ص

الشروق: 5:09 ص

الظُّهْر : 11:45 م

العَصر: 3:10 م

المَغرب: 6:21 م

العِشاء : 7:41 م