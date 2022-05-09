مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9 -5 -2022

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 9 مايو 2022، 8 شوال 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 9 مايو، 8 شوال 1443 هجرية:
مواقيت الصلاة في القاهرة
الفجْر: 3:29 ص
الشروق: 5:06 ص
الظُّهْر: 11:52 ص
العَصر: 3:28 م
المَغرب: 6:38 م
العِشاء: 8:04 م
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مواقيت الصلاة في الجيزة
الفجْر: 3:29 ص
الشروق: 5:05 ص
الظُّهْر: 11:52 ص
العَصر: 3:28 م
المَغرب: 6:38 م
العِشاء: 8:04 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
الفجْر: 3:30 ص
الشروق: 5:09 ص
الظُّهْر: 11:57 ص
العَصر: 3:36 م
المَغرب: 6:45 م
العِشاء: 8:13 م
مواقيت الصلاة في جنوب سيناء
الفجْر: 3:19 ص
الشروق: 4:55 ص
الظُّهْر: 11:40 ص
العَصر: 3:15 م
المَغرب: 6:25 م
العِشاء: 7:50 م
مواقيت الصلاة في أسيوط
الفجْر : 3:37 ص
الشروق: 5:11 ص
الظُّهْر : 11:52 ص
العَصر: 3:23 م
المَغرب: 6:33 م
العِشاء : 7:56 م
مواقيت الصلاة في أسوان
الفجْر : 3:39 ص
الشروق: 5:09 ص
الظُّهْر : 11:45 م
العَصر: 3:10 م
المَغرب: 6:21 م
العِشاء : 7:41 م