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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شايفة نفسك فين بعد 5 سنين؟.. فرح الديباني: هعمل ملكة مصر في أوبرا عايدا

فرح الديباني
فرح الديباني

جاوبت الميتزو و سوبرانو فرح الديباني، على سؤال "شايفة نفسك فين بعد 5 سنين؟".

أضافت فرح الديباني، في حوار مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأحد، أن :"هعمل ملكة مصر في أوبرا عايدة". 


فيما عبرت الميتزو و سوبرانو فرح الديباني، عن عنيف فرحتها لمشاركتها في حفل تنصيب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا، مؤكدا أن هذا الأمر جعلها أشعر بالفخر والسعادة البالغة. 
وأضافت فرح الديباني، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن اعمل في باريس منذ ستة سنوات وغنيت في أوبرا باريس، لافتة اعمل بجد وجهد كبير في فرنسا رغم ان جنسيتي مصرية. 
وتابع الميتزو و سوبرانو فرح الديباني، أن غناء النشيد الوطني الفرنسي أمرا لك يحدث من قبل لمصري، مستدركة ا الأمر تم بشكل سريع، وليس كان مخطط له منذ وقت كبير. 

السوبرانو المصرية فرح الديباني اخبار التوك شو عمرو أديب

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