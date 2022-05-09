أحمد عيد عبد الملك: الأهلي تأهل لنصف النهائي بركلة جزاء وهمية.. والوداد قريب فنيًا من الأحمر

يرى أحمد عيد عبد الملك لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بركلة جزاء "وهمية" خلال مواجهة الفريق أمام الرجاء المغربي، بربع النهائي.

وتابع عبد الملك خلال وجوده ضيفًا ببرنامج بوكس تو بوكس، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على فضائية ETC، الأهلي كان الأجدر بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء المغربي، الذي لم يقدم ما يشفع له بالتأهل، لكن ركلة الجزاء التي احتسبها حكم لقاء الذهاب في القاهرة للأهلي، سهلت مهمة الأحمر، وحسمت تأهله لنصف النهائي.

وأضاف عبد الملك، الأهلي حسم تأهله بنسبه كبيرة للمباراة النهائية، وأتوقع مواجهته للوداد المغربي في هذا اللقاء، الذي سيكون صعب بشكل كبير على الطرفين.

وأكمل نجم الكرة المصرية، الوداد المغربي قريب فنيًا جدًا من الأهلي، ومستواه يتحسن في دوري الأبطال مباراة تلو الآخرى، وما يصعب المهمة أيضًا، هو إقامة نهائي من مباراة واحدة.

وتعجب عبد الملك في ختام تصريحاته، من اتجاه "كاف" لإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في المغرب، مؤكدًا أنه قرار غريب جدًا، ومشيرًا إلى ضرورة الإعلان عن مكان استضافة النهائي قبل إنطلاق نسخة البطولة.