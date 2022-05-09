أحمد عبد الملك عن فوز الأهلى على وفاق سطيف: رمضان خلص.. وعفاريت موسيماني اشتغلت

داعب أحمد عيد عبد الملك لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، الإعلامي محمد شبانة، حول فوز الأهلي على وفاق سطيف برباعية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلًا:" رمضان خلص.. وعفاريت موسيماني اشتغلت"، في محاولة لوصف الحالة التي عاشها فريق الأهلي مؤخرًا وتحديدًا بالتعثر في بعض مباريات شهر رمضان المبارك، ثم نجاحه في تحقيق فوزًا عريضًا أمام وفاق سطيف.

وتابع عبد الملك خلال وجوده ضيفًا ببرنامج بوكس تو بوكس، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على فضائية ETC، الأهلي استحق الفوز على وفاق سطيف في المباراة، مؤكدًا أن قرارات إدارة الأهلي بدخول في معسكر طويل قبل المباراة، كان السبب الرئيسي لتحقيق هذا الفوز العريض.

وأضاف عبد الملك، الأهلي أهدر العديد من الفرص وكان يستحق تسجيل عدد أهداف أكبر، بالإضافة إلى النقص العدد الذي عانى منه وفاق سطيف منذ الدقيقة 30، كلها أمور ساعدت الأهلي لحسم التأهل للدور النهائي.

وأكمل نجم الكرة المصرية السابق، الأهلي نجح في تصحيح مساره بدخوله في معسكر طويل والدليل التطور الفني والبدني الذي شهده الفريق خلال مباراة وفاق سطيف، والذي بدى واضحًا على إمكانيات بيرسي تاو وإنهائه للفرص.

وأتم، الأهلي حسم تأهله للمباراة النهائية والأقرب لمواجهته الوداد المغربي.