بعد زيارته للقدس.. الشيف بوراك على سرير فى المستشفى يجري فحوصات| فيديو

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” فيديو الشيف بوراك هو على سرير فى المستشفى ظهر فيه عكس ڤيديوهاته المعتادة وهو فاقد جزء كبير من وزنه ومرسوم على وشه علامات الحزن .

وقال الشيف بوراك إنه يجري فحوصات تمهيدا لعملية خطيرة ، و معروف إن الشيف بوراك أيقونه في العمل الخيري وكان يسافر للأطفال السوريين وسافر منذ شهر القدس بيفطّر الصائمين هناك في رمضان .

ويذكر ان نشر الشيف بوراك التركي فيديو جديد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر الشيف بوراك في الفيديو وهو يلعب كرة القدم مع طفل صغير، من أمام مسجد الأقصي، وعلق كاتبًا: “نحن ننتظر وقت الإفطار مع أخي محمد”.

الاسم الحقيقي للشيف بوراك "محمد بوراك أوزديمير، وولد عام 1994، هو طباخ تركي ذو أصول عربية (ينحدر من لواء اسكندرون بمدينة أنطاكية في محافظة هاتاي الواقعة على الحدود السورية حيث تعيش أغلبية عربية.