عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زيارته للقدس.. الشيف بوراك على سرير فى المستشفى يجري فحوصات| فيديو

صدى البلد

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” فيديو الشيف بوراك هو على سرير فى  المستشفى ظهر فيه عكس ڤيديوهاته المعتادة وهو فاقد جزء كبير من وزنه ومرسوم على وشه علامات الحزن .

 

وقال  الشيف بوراك إنه يجري فحوصات تمهيدا لعملية خطيرة  ، و معروف إن  الشيف بوراك  أيقونه في العمل الخيري وكان يسافر للأطفال السوريين وسافر منذ شهر القدس بيفطّر الصائمين هناك في رمضان . 

 

ويذكر ان نشر الشيف بوراك التركي فيديو جديد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر الشيف بوراك في الفيديو وهو يلعب كرة القدم مع طفل صغير، من أمام مسجد الأقصي، وعلق كاتبًا: “نحن ننتظر وقت الإفطار مع أخي محمد”.

الاسم الحقيقي للشيف بوراك "محمد بوراك أوزديمير، وولد عام 1994، هو طباخ تركي ذو أصول عربية (ينحدر من لواء اسكندرون بمدينة أنطاكية في محافظة هاتاي الواقعة على الحدود السورية حيث تعيش أغلبية عربية.

رمضان فيسبوك الشيف بوراك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبتور العضو الذكري.. التحريات في مقتل ميكانيكي كرداسة: متعدد العلاقات النسائية.. +18

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

هبوط جديد فى أسعار الذهب بختام تعاملات الأحد

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

ترشيحاتنا

لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية.. تحديات عملت الحكومة على التخلص منها

سعر شراء وبيع الريال السعودى اليوم الاثنين 9-5-2022

في 24 ساعة.. شنجهاي الصينية تسجل 11 حالة وفاة جديدة بكورونا

علماء يتصلون بـ الكائنات الفضائية.. ما القصة؟

مصرع عامل وإصابة 7 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة أجرة بسوهاج

الدقهلية تستقبل الصيادين العائدين من اليمن بالزغاريد.. والأهالي: الرئيس السيسي جبر بخاطرنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت لعوب السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

فيديو

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

بسبب الكلاب.. تغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا 15 ألف جنيه|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ