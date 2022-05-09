رسمياً.. مرسيدس أول شركة تطرح نظام قيادة ذاتية من المستوى الثالث.. صور

طرحت شركة مرسيدس الألمانية رسمياً للمرة الأولى في العالم نظام قيادة ذاتية موثق دولياً من المستوى الثالث المتطور في سياراتها الإنتاجية الجديدة لتسطر عصراً جديداً من التألق والريادة، حيث تسعى الشركة طوال تاريخها الممتد لاحتلال المركز الأول عالمياً في الابتكارات الجديدة.

رسمياً.. مرسيدس أول شركة تطرح نظام قيادة ذاتية من المستوى الثالث

كشفت مرسيدس عن سعر نظام القيادة الذاتية الجديدة اللذي بلغ 5000 يورو لإضافة النظام الجديد لسيارات إس كلاس وEQS، حيث يدعم النظام توجيه السيارة لنفسها في ظروف وبيئات متعددة، ولا يحتاج السائق لمراقبة الأوضاع باستمرار ولا لوضع اليدين على المقود، ولكن بإمكانه استعادة التحكم في أي لحظة.

رسمياً.. مرسيدس أول شركة تطرح نظام قيادة ذاتية من المستوى الثالث

تأتي اكبر مميزات النظام الجديد في قدرته على التعامل مع الزحام، مما يسمح للسائقين بالاسترخاء والقيام بمهام ترفيهية أخرى مع تكفل السيارة بتوجيه نفسها خلال هذه الظروف، ولتمكين السيارة من القيام بكل هذا، تم تزويدها بكاميرات ورادارات وحساسات فوق صوتية، وخرائط دقيقة جداً لدرجة السنتيمتر، ما يسمح لكومبيوتر السيارة برصد محيطها باستمرار وتفادي العقبات.

رسمياً.. مرسيدس أول شركة تطرح نظام قيادة ذاتية من المستوى الثالث

سيتم تنبيه السائق على الفور بضرورة التدخل والتحكم في السيارة من جديد، وذلك في حالة تطور عطل برمجي من أي نوع، مع العلم أن مرسيدس تعهدت بتحمل جميع الأضرار والمسؤولية القانونية لأي حوادث ناتجة عن نظامها الجديد، في دلالة قوية على الثقة به.