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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحوله للتحقيق

الشيخ الطاروطي
الشيخ الطاروطي

قررت نقابة القراء المصرية، إجراء تحقيق مع الشيخ محمد علي الطاروطي بسبب أخطاء في تلاوة القرآن الكريم فجر الجمعة.

 

وأكد نقيب قراء الجمهورية شيخ عموم المقارئ المصرية الشيخ محمد صالح حشاد، أن النقابة قررت استدعاء القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي الذى أخطأ فى فجر الجمعة للتحقيق معه.

 

وأضاف نقيب قراء الجمهورية شيخ عموم المقارئ المصرية فى تصريح له، أن لجنة المتابعة بالنقابة ستحقق مع القارئ بالجلسة القادمة يوم 2022/5/28.

 

ماذا فعلت الإذاعة مع الطاروطي

 

من جانبه، أحال رئيس قطاع التخطيط الديني بالإذاعة، تسجيل تلاوة القارئ محمد علي الطاروطي من سورة يوسف في قرآن فجر الجمعة 7- 5- 2022، التي لم تتجاوز 20 دقيقة، للتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب.

 

بدوره، قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إنه تم وقف الشيخ محمد علي الطاروطي عن قراءة القرآن في الإذاعة بسبب أخطاء في التلاوة فجر أمس.

 

وأضاف "نوار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: “لم يتم تحويل الشيخ للتحقيق لكن تم وقفه لحين الفحص والمراجعة”، لافتا إلى أنه سيتم عرض قراءاته خلال أسبوعين أو شهر على لجنة القراء والمبتهلين، لاتخاذ قرار"، موضحا: "سيتم عرض كل القراء بلا استثناء، على اللجنة، وإجراء مراجعات دورية، بهدف تصحيح أي أخطاء".

 

وأكد: "سيتم إعادة تشكيل لجنة لفحص المقرئين في الإذاعة"، موضحا: "اللجنة ستبحث خط السير، وإن كان ملتزما في القراءات على مدار أسبوع أو أسبوعين أو شهر، ستكتفي اللجنة بتوجيه اللوم ولفت النظر أما إذا وجدت أخطاء متكررة للشيخ محمد علي الطاروطي أو غيره، ستتخذ اللجنة إجراء معين في هذه الحالة".

 

وأردف: "يتم تشكيل لجنة موحدة خاصة بالإذاعة والتلفزيون، ستقوم باكتشاف المواهب من المحافظات، ومراجعة القراء الحاليين، وتصحيح أوضاع وأخطاء"، موضحا: "تم إعادة تشكيل لجنة القراء والمبتهلين، ويتم عرضها على رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لإقرارها".

 

وأوضح محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية: "لجنة القراء والمبتهلين، ستبدأ عملها الأسبوع القادم، وسيعرض عليها كل القراء بلا استثناء، مراجعات دورية  بهدف تصحيح أي أخطاء".

 

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الشيخ محمد علي الطاروطي

 

 

تعليق الطاروطي على الخطأ

 

وقال الطاروطي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «اعتذار واجب نظرا لما رأيته الآن مكتوبا على بعض الصفحات في تلاوة فجر أقول لكل الأحباب- من منا فوق القرآن؟ ومن منا لا يخطئ؟ حفظت القرآن وعمري 9 سنوات وأسرتي كلها تحفظ القرآن ذكورا وإناثا- ولا شك في ذلك وما يحدث أثناء التلاوة مع جميع القراء على الهواء، هو إعجاز القرآن فهو غالب، وليس مغلوب- فإذا قرأت، ولم أخطئ مدى حياتى فسوف أقول يوما أن القرآن سهل وليس بإعجاز- لا بد أن تتلعثم ولو في حرف أو كلمة دلالة على أن الحافظ هو الله يحفظ كتابه، وقتما يشاء -وينزل الخطأ على لسان القارئ حتى وإن كان حريصا على عدم الخطأ».

 

 

 

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