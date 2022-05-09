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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتفال بيوم النصر الروسي.. ما هي فعالية "الفوج الخالد"

الفوج الخالد
الفوج الخالد

بدأت فعالية "الفوج الخالد" في الانطلاق بعدد من مدن العالم، وذلك احتفالا بيوم النصر في روسيا، وتعد هذه الفعالية سنوية تتم مع كل احتفال في التاسع من مايو بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية.

وتعد  فعالية "الفوج الخالد" هي مسيرة شعبية حاشدة يحمل فيها الروس صور آبائهم وأجدادهم ممن خاضوا الحرب العالمية الثانية وحققوا النصر الصعب على جيوش النازية والفاشية التي حشدها هتلر وحلفاؤه.

ونظمت هذه الفعالية للمرة الأولى في روسيا وعشرات البلدان في جميع أنحاء العالم في الذكرى الـ70 للنصر، وذلك في مدينة تومسك الروسية سنة 2012.

وشارك فيها  أكثر من 6 آلاف شخص وسط المدينة، حاملين صور المشاركين في الحرب ومنذ عام 2013 تقرر أن تحمل هذه المبادرة صفة رسمية لتجرى في جميع أراضي روسيا كل عام.

وفي عام 2014 بلغ عدد المشاركين في الحملة نصف مليون وانضمت إليها بيلاروسيا وإسرائيل وتم تنظيم الحدث في أكثر من 560 مدينة في خمس دول في العالم.

وفي عام 2015، دخلت الفعالية في البرنامج الفيدرالي للاستعدادات للاحتفال بالذكرى السبعين للنصر.

وفي 9 مايو 2019، حشد موكب "الفوج الخالد" أكثر من عشرة ملايين شخص في جميع أنحاء روسيا وشارك فيه في موسكو أكثر من 700 ألف شخص رغم هطول الأمطار كما انضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هذا الحدث.

واليوم، سيسير موكب "الفوج الخالد" بشكله التقليدي في روسيا، فيما سيتمكن سكان البلدان التي تم فيها حظر "الفوج الخالد" من المشاركة في هذا الحدث عبر الإنترنت.

فلاديمير بوتين الرئيس الروسى الحرب العالمية الثانية بيلاروسيا الفوج الخالد

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